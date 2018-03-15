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15.03.2018 15:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уралец отсудил у застройщика деньги за опасную квартиру

Текст: Татьяна Воробьева

Житель Екатеринбурга отсудил у компании-застройщика 241 тысячу рублей за то, что в его новой квартире из-за сырости появилась плесень.

В июле он 2015 года купил в жилье в поселке Мичуринский, но жить там, как оказалось, нельзя: протекал потолок и мокли стены в комнатах, окна были с дефектом - появлялся конденсат, отчего отваливалась штукатурка, вздулся ламинат. В конечном итоге сырость привела к появлению плесени.

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"Комиссия, в которую входили представители застройщика, подрядчика и субподрядчика, составила акты, с которыми мужчина обратился к строителям, чтобы те устранили недостатки. Согласно заключению независимых экспертов, жить в квартире было опасно для здоровья", - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Застройщик претензии клиента оставил без внимания, и пострадавший с иском о защите прав потребителей обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга. Он просил взыскать с застройщика расходы на устранение недоделок (99 832 рублей), обязать его устранить недостатки на кровле, а также взыскать неустойку, моральный вред и расходы на экспертизу.

Райсуд требования уральца удовлетворил по всем пунктам, скорректировав лишь суммы претензий. Со строительной компании взыскали в итоге в общей сложности 241 тысячу рублей и обязали ее в течение недели привести жилье в надлежащий вид. "Представитель ответчика подал апелляцию в облсуд, однако коллегия оставила решение без изменения (оно уже вступило в законную силу", - резюмировали в пресс-службе инстанции.

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