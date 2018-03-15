Путин утвердил Челябинск столицей саммита ШОС

Саммит ШОС пройдет в Челябинске. О подписании такого указа объявил президент Владимир Путин во время беседы с финалистами-победителями проектов форума "Россия - страна возможностей".

"Сейчас только указ подписал, что в Челябинске, меня просили представители общественности, руководства, чтобы там проводили саммит ШОС. Только что подписал указ", - сказал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Челябинске могут пройти саммиты БРИКС и ШОС. Но формального утверждения этого города столицей саммитов не было.

