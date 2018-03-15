Российские теннисистки сыграют с соперницами из Латвии в Ханты-Мансийске. Матч плей-офф Кубка федерации за место в Мировой группе II состоится 21-22 апреля на закрытом корте Центра развития тенниса столицы ХМАО-Югры. Международная федерация (ITF) уже согласовала место проведения предстоящего поединка.

Напомним, что в феврале Наталья Вихлянцева, Анна Калинская, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова уступили в гостях Словакии в матче Мировой группы II. Латвийская сборная, в свою очередь, выиграла зональный отбор группы I - третьего по силе дивизиона Кубка федерации, победив Сербию.

Учитывая, что скоро начнется грунтовый сезон, главным событием которого станет "Ролан Гаррос", матч пройдет на грунте. Кстати, лидер сборной Латвии Елена Остапенко является действующей победительницей Открытого чемпионата Франции. Официально составы команд будут объявлены за 10 дней до начала матча.