Жительница Екатеринбурга лишилась внедорожника за долги по ЖКХ

У жительницы Екатеринбурга судебные приставы арестовали Range Rover Vogue - женщина накопила долгов за коммуналку на сумму 130 тысяч рублей.

Должницу ограничили в праве выезда за пределы страны, запретили ей что-либо делать с внедорожником (например, продавать), но она все равно не начала погашать образовавшуюся перед управляющей компанией задолженность. Вместо этого - попыталась скрыть принадлежащий ей автомобиль.

"Пристав по розыску сработал оперативно: установил местонахождение машины и передал ее для составления акта описи ареста. Range Rover Vogue передан на ответхранение коммунальной компании. Если задолженность не будет погашена в срок, авто продадут на торгах", - рассказали в пресс-службе свердловского управления ФССП.