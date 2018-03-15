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15.03.2018 10:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жительница Екатеринбурга лишилась внедорожника за долги по ЖКХ

Текст: Екатерина Призова
Фото: Пресс-служба УФССП России по Свердловской области Фото: Пресс-служба УФССП России по Свердловской области
Фото: Пресс-служба УФССП России по Свердловской области

У жительницы Екатеринбурга судебные приставы арестовали Range Rover Vogue - женщина накопила долгов за коммуналку на сумму 130 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба УФССП России по Свердловской области
В Свердловской области за долги арестовали вертолет

Должницу ограничили в праве выезда за пределы страны, запретили ей что-либо делать с внедорожником (например, продавать), но она все равно не начала погашать образовавшуюся перед управляющей компанией задолженность. Вместо этого - попыталась скрыть принадлежащий ей автомобиль.

"Пристав по розыску сработал оперативно: установил местонахождение машины и передал ее для составления акта описи ареста. Range Rover Vogue передан на ответхранение коммунальной компании. Если задолженность не будет погашена в срок, авто продадут на торгах", - рассказали в пресс-службе свердловского управления ФССП.

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