Новости

В Марий Эл экипаж ГИБДД сбил пешехода 13:18
Савченко обвинила Запад в поддержке "майдана" в Киеве 13:17
Бюджеты спин-оффов "Игры престолов" превысят бюджет оригинала 13:13
Памфилова обещает направлять материалы о нарушениях на выборах в Генпрокуратуру 13:05
В Заполярье выпускницу школы заподозрили в убийстве новорожденного 13:02
Песков: В деле Скрипаля есть все признаки провокации против РФ 13:00
Как в Беларуси научились зарабатывать на черной икре 13:00
Лавров: Россия скоро вышлет британских дипломатов 12:59
В полуфинале Еврокубка "Локомотив-Кубань" сыграет с "Реджо Эмилией" 12:52
Памфилова: За выборами президента будут следить 1,5 тыс. иностранных наблюдателей 12:45
Крымский мост и автоподход к нему откроют одновременно 12:45
Эмир Кустурица приедет в Екатеринбург на "Уральскую ночь музыки" 12:35
Владимир Путин рассказал о вреде пива 12:35
В Москве собрали трехколесный автомобиль 12:28
Опоздавшие в Шереметьево пассажиры аэроэкспрессов получат компенсацию 12:28
Путин рассказал о своем понимании счастья 12:26
Певица Мадонна снимет кино про темнокожую балерину-сироту 12:24
Шойгу рассказал о рыбалке Путина 12:21
В Новой Москве появится дом-интернат для пожилых людей 12:19
Шредер рассказал о дружбе с Путиным 12:17
Мстительный житель Югры поджег машину участкового 12:14
Самолет в Якутии потерял 3,4 тонны драгоценных слитков 12:06
В новосибирской больнице умерла женщина и ее новорожденный ребенок 12:05
В Рязани возбуждено дело о перестрелке с полицией 12:04
Лондон предоставит образцы вещества по делу отравления Скрипаля 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Зенит" - "РБ Лейпциг". Онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы
"Зенит" - "РБ Лейпциг". Онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
15.03.2018 12:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мстительный житель Югры поджег машину участкового

Текст: Татьяна Воробьева

В Нижневартовском районе ХМАО-Югры задержали местного жителя, который из чувства мести попытался спалить автомобиль полицейского.

"Накануне днем участковый приехал в поселок Аган по делам службы. Припарковал служебный автомобиль возле школы и зашел в здание. Через 15 минут примчались дети и рассказали, что кто-то пытается поджечь его машину. Капитан полиции выбежал наружу, увидел канистру рядом с машиной, которую уже тушили очевидцы", - рассказали в пресс-службу регионального управления МВД.

Видео: В центре Челябинска вспыхнул автомобиль

Коллеги участкового быстро выяснили, что некий мужчина на снегоходе подъехал к патрульному автомобилю, поджог рядом с ним канистру с горючим ее и скрылся. По горячим следам злоумышленника задержали.

"По предварительным данным, 37-летний ранее судимый за хулиганство житель поселка увидел служебный автомобиль и решил поджечь его. Таким образом он хотел отомстить участковому за то, что тот завел на него уголовное дело (мужчина бил бывшую жену) а также составил протокол за появление пьяным в общественном месте", - пояснили в главке полиции Югры.

В момент поджога машины югорчанин также был нетрезв. Сейчас по факту "покушения" на транспортное средство проводится процессуальная проверка.

Главное сегодня

Путин рассказал о жизни в "бандитском Петербурге" в 90-е
На российских дорогах появится синяя разметка
Посольство РФ ответило на "желчное" заявление США по Крыму
Небензя назвал Британию возможным источником происхождения газа "Новичок"
Стала известна основная причина отставки Тиллерсона