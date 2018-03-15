Мстительный житель Югры поджег машину участкового

В Нижневартовском районе ХМАО-Югры задержали местного жителя, который из чувства мести попытался спалить автомобиль полицейского.

"Накануне днем участковый приехал в поселок Аган по делам службы. Припарковал служебный автомобиль возле школы и зашел в здание. Через 15 минут примчались дети и рассказали, что кто-то пытается поджечь его машину. Капитан полиции выбежал наружу, увидел канистру рядом с машиной, которую уже тушили очевидцы", - рассказали в пресс-службу регионального управления МВД.

Коллеги участкового быстро выяснили, что некий мужчина на снегоходе подъехал к патрульному автомобилю, поджог рядом с ним канистру с горючим ее и скрылся. По горячим следам злоумышленника задержали.

"По предварительным данным, 37-летний ранее судимый за хулиганство житель поселка увидел служебный автомобиль и решил поджечь его. Таким образом он хотел отомстить участковому за то, что тот завел на него уголовное дело (мужчина бил бывшую жену) а также составил протокол за появление пьяным в общественном месте", - пояснили в главке полиции Югры.

В момент поджога машины югорчанин также был нетрезв. Сейчас по факту "покушения" на транспортное средство проводится процессуальная проверка.