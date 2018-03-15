Сняв остроту проблемы с детскими садами, власть пообещала вплотную заняться устройством в ясельные группы малышей от года до трех. За ближайшие три года предстоит открыть 270 тысяч таких мест. Впрочем, во многих регионах проблему уже решают.

В Ульяновской области в проектах новых жилых микрорайонов предусматривают открывать ясли, открывают такие группы и в обычных садах. В областном минобразования "РГ" сообщили, что потребность в яслях - 250 мест. Местные власти уже подали заявку на получение федеральной субсидии.

Власти Мордовии заявляют о том, что им удалось полностью закрыть потребности в яслях в 19 из 22 районов республики, в основном в сельской местности.

- А вот в столице региона Саранске мест пока не хватает - в них нуждается около 17 процентов малышей, - комментирует глава регионального минобразования Галина Явкина. Сейчас в электронной очереди своего места ждут почти 10,5 тысячи маленьких жителей Мордовии в возрасте до трех лет. Ясельная группа есть в единственном на весь Саранск частном садике "Непоседы", правда, нижняя возрастная планка здесь от полутора лет. На решение проблемы правительство Мордовии потратит более 300 миллионов рублей.

В Пензенской области провели опрос, и оказалось, что 96,5 процента родителей хотели бы отдать ребенка в ясли сразу после полутора лет. Но такая возможность есть не у всех. В минобразования уверяют, что теоретически готовы принимать в ясельные группы даже с двухмесячного возраста, но пока желающих не было. Понятно, что для младенцев и ползунков нужны особые условия, такие группы планируется создать к 2021 году.

В Калмыкии строить ясли с нуля не собираются, сделают пристройки к уже готовым детским садам. В этом году обещают открыть 240 таких мест.

Пока же молодые родители справляются с детскими проблемами по принципу "помоги себе сам". Выручают социальные сети: живущие по соседству семьи с малышами объединяются и организуют своего рода мини-ясли на дому, присматривая за малышами по очереди.

Найти няню в небольшом городе проще, чем в мегаполисе. Чаще всего взять на себя эти обязанности соглашаются недавно вышедшие на пенсию женщины. Почасовая оплата - от 200 рублей.

- Я приглядела няню, пока гуляла с Антошкой. Мне понравилось, как одна пожилая женщина обращалась с мальчиком, прямо как родная бабушка. Она согласилась взять под опеку и моего сына. Другая семья не была против, детям так даже веселее, - рассказала молодая мама Алина Кураева.

Интересно, что на выросший спрос на услуги по присмотру за детьми реагируют и агентства. Например, там теперь можно "выписать" экспресс-няню: если ребенка не с кем оставить на непродолжительный срок - от нескольких дней до недели. Как правило, к такой помощи молодые родители прибегают на время отпусков или непредвиденных поездок, если нет возможности "пристроить" малыша к родной бабушке. Сутки будут стоить от полутора тысяч рублей.

Конкретно

Сегодня каждая пятая семья в нашей стране не может отдать ребенка в ясли. В министерстве образования сообщили, что самая тяжелая ситуация на Северном Кавказе - в Дагестане, Ингушетии, а также Бурятии и Новосибирской области. Правительство России утвердило правила распределения субсидий на создание новых мест в яслях и детских садах и изменения в госпрограмму "Развитие образования", уже в 2018-2019 годах регионы получат только на создание ясельных мест 24,5 миллиарда рублей.