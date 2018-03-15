Россия проводила Олега Табакова в последний путь

Новости

В Польше из-за возгласа "Слава Украине!" теперь вызывают полицию 22:20
В деле о нападении собак под Истрой появился новый подозреваемый 22:19
В Москве откроют более 2,5 тысячи летних кафе и веранд 22:10
Лукашевич: Делом об отравлении Лондон отвлекает от проблем с Brexit 22:05
Макрон отказался посещать российский стенд на книжном салоне в Париже 22:00
В Москве ограбили ювелирный магазин 21:56
Полиция Киева нашла взрывчатку у мужчины, подорвавшего автомобиль 21:50
МО РФ назвало заявление британского министра "риторикой базарной хабалки" 21:42
В Майами обрушился мост, есть пострадавшие 21:34
В Петербурге вылетевший на тротуар внедорожник насмерть сбил прохожую 21:24
В Подмосковье организуют трансляцию подведения итогов выборов в ТИКах 21:18
Во Франции выдали ордер на арест сестры саудовского наследного принца 20:59
В США Украину назвали "декларативно прозападной" 20:46
В Петербурге дым от пожара на складах окутал магистраль 20:39
Елизавета II разрешила принцу Гарри пожениться на Меган Маркл 20:24
В Пулково появится бесплатная парковка 20:12
В США прогремел взрыв на химзаводе: есть пострадавшие 19:33
Рябков не стал предлагать Шеннону дату консультаций после новых санкций 19:31
СМИ: Савченко пронесла в Верховную Раду гранаты и пистолет 19:31
ФАС заведет дела в отношении аэропортов московского авиаузла 19:06
Таблетки, которыми отравились школьники в Петербурге, нашли на улице 18:47
В Саратовской области спасатель вытащил мужчину из-подо льда 18:42
Врио Минстроя Дагестана объявлен в розыск 18:26
Премьер-министр Словакии подал в отставку 18:25
В Берлине будет создан центр по борьбе с терроризмом 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
15.03.2018 21:04
Рубрика: Общество

С ним жизнь казалась легкой и прекрасной

Россия проводила Олега Табакова в последний путь
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
Первые герои Табакова не раз уходили от нас. В 1960-м Олег из "Шумного дня", порубив шашкой мебель, уносился из родительской квартиры. Обломов убегал куда-то в новую жизнь, вслед за велосипедом с прекрасной женщиной в седле. Его герои уходили - и потом всегда возвращались, чтобы дальше, с шестидесятническим запалом, бороться и искать, найти и не сдаваться, побеждать мещанство и прорубать дорогу следующим победителям.

Но на сей раз Табаков ушел совсем и больше не выйдет из-за кулис.

На сцене море цветов. Почетный караул у гроба. На заднике сменяются фото: великий артист в образах Сальери, Олега Савина, доктора Дорна, Обломов... Вот он совсем юный с открытки 65 летней давности, вот он мэтр в кабинете директора, вот режиссер, бурно жестикулирующий на репетиции. Несколько тысяч человек прорвались сквозь заснеженные улицы Москвы, чтобы проводить Олега Табакова в последний путь. Среди них как знаменитости, так и зрители, поклонники его таланта.

Несколько тысяч человек пришли попрощаться с любимым артистом

В зале, которому именно при Табакове было возвращено первоначальное шехтелевское оформление, на сцене, его усилиями обновленной - актеры трех его театров, коллеги и те, кто считает себя его учениками. Константин Хабенский, Владимир Машков, Авангард Леонтьев, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, молодые московские артисты. Под тихую музыку струнного квартета они подходили к родственникам Олега Павловича, брали слово на траурной церемонии, которую вел ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Выступающие изо всех сил старались держать себя в руках. Дрожали голоса у вспоминающего былое Анатолия Смелянского и у Ирины Мирошниченко, просящей за все и за всех прощения у Олега Павловича. Александр Ширвиндт вспоминал, как Табаков в секунды управлялся с делами, на которые у иных уходили недели. Авангард Леонтьев прочел "Август" Пастернака ("Прощай, размах крыла расправленный..."). Вениамин Смехов - Давида Самойлова: "Вот и все. Смежили очи гении...".

Прямая речь

Александр Филиппенко, народный артист РФ:

Уходит мое поколение, мои друзья, мои партнеры по сцене. Вместе с Олегом Павловичем, "Леликом", как мы его называли, я был счастлив выходить в спектакле "На дне" Адольфа Шапиро, где он играл Луку, а я - Сатина. Олег Павлович был необыкновенно веселый и остроумный собеседник. Рядом с ним жизнь казалась легкой и прекрасной. Не знаю, какой она станет теперь без него. Как говорил Сатин, "он подействовал на меня, как кислота на старую грязную монету. Выпьем за его здоровье. Наливай!"

Евгений Стеблов, народный артист РФ:

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Владимир Мединский: Табаков стал родным для всех граждан

Когда его только-только назначили художественным руководителем МХТ, первое, что я сказал ему, - я тебя поздравляю, конечно, но уж больно груз тяжел. Олег согласился - но в жизни он всегда поднимал именно такие грузы. Он поднял МХТ как самый настоящий кризисный менеджер, поднимал одно за другим поколения новых актеров, и в открытом им театральном колледже уже растут поколения следующие. В Табакове абсолютно не было нарциссизма, а была только потребность в саморазвитии, в движении, он же и в инвалидной коляске выезжал на сцену. Настоящий талант требователен прежде всего к самому себе.

Сергей Юрский, народный артист РФ:

Горечь и боль наполняют нынче десятки тысяч людей. Насчет своих немощей и их преодоления шутил всегда, в нем всегда жила эта смесь шутовства и серьезности. Он знал, что все это с ним будет! И другое знал! Мы снимались в Крыму в "Короле-олене", а однажды вместе отдыхали, сидели всю ночь. И он говорил не о кино, а о театре. Сказал, что хочет школу. Рассказал, что будет с учениками, "Табакеркой"... все сделал, как предвидел. Он и сейчас видит полный Камергерский переулок. Знал, что соберет тут всю театральную Россию. И вот мы все здесь, а его нет. Простимся и будем помнить.

Главное сегодня

Путин утвердил Челябинск столицей саммита ШОС
МО РФ назвало заявление британского министра "риторикой базарной хабалки"
Названа стоимость выпавших из самолета над Якутском слитков
На российских дорогах появится синяя разметка
На Украине обострился конфликт между властями и Надеждой Савченко