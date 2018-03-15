Роструд запустил аналог LinkedIn

Роструд создал социальную сеть и мессенджер, аналогичные LinkedIn. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Всеволод Вуколов. И запустил новый проект. Речь идет о социальной сети профессиональных контактов Skillsnet.ru.

Вуколов напомнил, что сейчас LinkedIn не работает в нашей стране, но потребность в социальной сети такого рода есть. На создание отечественного аналога ушло 14,5 миллиона рублей. И, по мнению авторов идеи и разработчиков, он будет более эффективно помогать людям трудоустраиваться в России.

При этом если LinkedIn вернется, Skillsnet не потеряет актуальность.

Вскоре у новой соцсети и мессенджера появится мобильное приложение. По мнению главы Роструда, ресурс будет востребован как молодежью, так и людьми более старших возрастов.