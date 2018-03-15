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15.03.2018 13:27
Рубрика: Экономика

Роструд запустил аналог LinkedIn

Текст: Марина Гусенко

Роструд создал социальную сеть и мессенджер, аналогичные LinkedIn. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Всеволод Вуколов. И запустил новый проект. Речь идет о социальной сети профессиональных контактов Skillsnet.ru.

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Вуколов напомнил, что сейчас LinkedIn не работает в нашей стране, но потребность в социальной сети такого рода есть. На создание отечественного аналога ушло 14,5 миллиона рублей. И, по мнению авторов идеи и разработчиков, он будет более эффективно помогать людям трудоустраиваться в России.

При этом если LinkedIn вернется, Skillsnet не потеряет актуальность. 

Вскоре у новой соцсети и мессенджера появится мобильное приложение. По мнению главы Роструда, ресурс будет востребован как молодежью, так и людьми более старших возрастов. 

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