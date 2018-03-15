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15.03.2018 19:20
Рубрика: Экономика

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В России запустили деловую социальную сеть
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
Работникам и работодателям станет проще найти друг друга. Роструд создал социальную сеть, аналогичную LinkedIn. Вскоре на ее основе появится мессенджер. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Всеволод Вуколов. В четверг он запустил новый проект. Речь идет о социальной сети профессиональных контактов Skillsnet.ru. Представлены в ней будут как работодатели, так и соискатели. Ожидается, что она будет интересна людям всех возрастов.
Всеволод Вуколов: Создание новой соцсети обошлось примерно в 14,5 миллиона рублей. Фото: Владимир Гердо / ТАСС Всеволод Вуколов: Создание новой соцсети обошлось примерно в 14,5 миллиона рублей. Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Всеволод Вуколов: Создание новой соцсети обошлось примерно в 14,5 миллиона рублей. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

"Новый ресурс будет полностью государственным и бесплатным и, значит, востребованным. Мы хотим, чтобы граждане подтягивались под определенные стандарты. Это не совсем социальная сеть, это инструмент подготовки специалистов, оценки квалификации и трудоустройства граждан на новом уровне. Это возможность для граждан поднять свою квалификацию и в конечном счете свою рыночную стоимость", - сказал глава Всеволод Вуколов.

Он напомнил, что сейчас LinkedIn не работает в нашей стране, но потребность в социальной сети такого рода есть. На создание отечественного аналога ушло 14,5 миллиона рублей. И, по мнению авторов идеи и разработчиков, он будет более эффективно помогать людям трудоустраиваться в России.

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По словам Вуколова, если LinkedIn вернется в Россию, Skillsnet не потеряет актуальность.

Основная цель портала Skillsnet.ru., по словам главы Роструда, - создание единого и доступного всем пространства безграничного делового общения. На нем можно создавать профили работников, где будут объективно оценены их профессиональные навыки, личные качества, подтверждена оценка проделанных работ, представлены основные достижения.

В первую очередь, система ориентирована на молодежь, в том числе студентов, чтобы молодые люди понимали, куда им двигаться. Она создаст платформу, которая позволит проводить полный цикл профориентации и трудоустройство студентов и выпускников как на постоянную работу, так и на стажировку по получаемой специальности.

Состоявшимся специалистам она тоже должна быть интересна и полезна. Социальная сеть позволит расти как профессионально, так и карьерно, находить достойных работодателей, объединяться в профессиональные и тематические группы. В рамках этих групп пользователи получают возможность делиться информацией о работодателях, интересных проектах и событиях в профессиональной сфере. Она даст возможность формирования реалистичной истории не только работника, но и работодателя.

Каждый желающий сможет оставить отзыв о работодателе при условии, что работник проработал в этой организации. "Для этого предусмотрен специальный механизм. У нас работает аналогичная служба качества на "Работе России", и этот механизм будет работать на новом портале", - сказал Вуколов.

Помимо того что работники и соискатели будут черпать в соцсети объективную информацию о работодателе (глава Роструда не исключил, что в перспективе в ней плюс ко всему будет выкладываться информация о наличии у работодателя задержек по зарплате), но и кадровым службам будет проще подбирать для себя работников. Одно дело знакомство с "сухим" резюме, другое - с профилем в соцсети, фотографиями, видеороликами. Они, как правило, говорят о человеке красочнее.

Фото: Depositphotos.com
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Попасть на портал скиллснет.ру можно будет через такие популярные соцсети, как "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook. Также зарегистрировавшись на порталах "Работа в России" или "Госуслуги.ру".

Сейчас на портале "Работа в России" до полумиллиона пользователей - соискатели и работодатели зарегистрированы самостоятельно, а не через службы занятости. В Роструде полагают, что это потенциальные первые пользователи новой соцсети.

В ближайшей перспективе (примерно в течение года) у новой соцсети появится мобильное приложение. Более точную дату Вуколов назвать пока не смог, но пообещал, что ведомство попытается создать его как можно скорее. "Мы хотим, чтобы через него работники могли трудоустраиваться, заключать электронные трудовые договоры. Мы к этому стремимся, и минтруд активно работает в этом направлении", - констатировал он.

Статистика

Безработица снижается

В России официально зарегистрировано 799,3 тысячи безработных. За неделю их число снизилось на 0,5 процента. А год назад их было 920,8 тысячи.

Снизилось за неделю число безработных в 55 регионах. Увеличилось - в 27. В трех субъектах оно осталось неизменным.

Количество россиян, находящихся в простое по инициативе администрации, работающих неполное время, ушедших в отпуска по соглашению сторон, составило 117 640 человек.

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