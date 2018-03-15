Ростуризм сообщил о притоке туристов из США в Россию

"За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25 процентов по отношению к аналогичному периоду 2016-го", - заявил Сафонов. Далее он сообщил, что большой интерес американских граждан к России вызывает антироссийская пропаганда.

"Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть", - сказал Сафонов.

По его мнению, у туристов из США занижен порог ожиданий, поэтому "получается "WOW-эффект". "Наши гости из США с приятным удивлением встречают в России дружелюбных людей, вкусную еду, красивые обустроенные улицы, интересные объекты туристического показа, широкие возможности для отдыха и доступные цены. Они видят современную, мирную и развитую страну", - заявил Сафонов.