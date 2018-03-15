Савченко обвинила Запад в поддержке "майдана" в Киеве

К организации "евромайдана" имеют отношение западные страны, заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Об этом сообщает ТАСС.

"Ни "оранжевая революция", ни "революция достоинства" у нас не происходили с подачи Российский Федерации, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира", - отметила парламентарий.

Савченко также рассказала, что лично была свидетелем того, как нынешний спикер парламента Андрей Парубий в феврале 2014 года руководил снайперами. "Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина", и эти люди теперь в парламенте.

А Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления никогда не расследовались", - обличала депутат.

По ее словам, события на майдане никогда не будут расследованы.

"Лично я давала ему (начальнику управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергею Горбатюку - прим. "РГ") показания о том, что Луценко призывал к свержению власти и обещал людям оружие на "майдане". Горбатюку не дают расследовать эти преступления", - не сомневается Савченко.