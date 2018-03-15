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15.03.2018 21:35
Рубрика: Спорт

Потеряли место

Россияне опустились в рейтинге ФИФА
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
Сборная России по футболу, которая не принимала участия в официальных матчах с ноября 2017 года, опустилась с 61-й на 63-ю строчку в обновленной версии рейтинга ФИФА. Выше оказались команды Словении (62) и Кабо-Верде (61).

Соперники россиян по групповому этапу чемпионата мира-2018 также не удержались на прежних местах: Египет потерял одну позицию (44-я строчка), а Саудовская Аравия опустилась сразу на пять строчек и теперь занимает 69-е место. Только команда Уругвая осталась на 22-й строчке.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Станислав Черчесов: Не нравится, что в нас до конца не верят

Лидеры рейтинга не изменились. На первом месте идет Германия, на втором - Бразилия, на третьем - Португалия.

Отметим, что российские футболисты проведут два товарищеских матча в конце марта: 23-го числа подопечные Станислава Черчесова на стадионе "Лужники" в Москве сыграют против бразильцев, а 27-го - с французами на "Санкт-Петербург Арене".

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