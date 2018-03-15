Шойгу рассказал о рыбалке Путина

Улов президента - не постановка. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в фильме Андрея Кондрашова "Путин", размещенном в соцсетях.

Президент рыбачил на тувинской реке Урбун, и именно там в 2013 году поймал двадцатикилограммовую щуку. Теперь она стала местом "паломничества" туристов.

"Знаю, что были сомнения по поводу веса в 20 килограмм, но ее взвешивали, и я думаю, что вряд ли снизу гирьку привешивали, - заметил Владимир Путин. - Правда внутри еще была рыбина приличная, то есть щука ее заглотила". "Как бы там ни было, это самая большая моя гордость, потому что крупнее рыбы я больше не добывал", - поделился впечатлениями президент.

"Я в этот раз говорил - давайте не будет называть место, где мы находимся, потому что то место, где когда-то была поймана реально огромная рыба - щука, туда просто паломничество было. Люди добирались туда чем можно и чем нельзя. Летели из Иркутской области, Бурятии, из Монголии", - рассказал Шойгу.

Но это была не постановка, заверил министр. "Для того чтобы подсаживать, в такую даль ехать не надо - вот здесь на Москва-реку сел в лодку и тебе подсаживают. Чего лететь туда, потом добираться машинами, вездеходами, рекой идти", - пошутил он.