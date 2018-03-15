Шредер рассказал о дружбе с Путиным

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер - друг президента России Владимира Путина, рассказал о том, чем же они похожи. Об этом говорится в фильме Андрея Кондрашова, размещенном в соцсетях.

"Он рос в коммуналке и с крысами, я - в бараке без отопления и электричества", - начал с детства немецкий политик. "Мы оба не забыли, откуда мы родом. Это весьма кстати в политике, когда в прежней жизни не все было легко. Есть, наверное, еще одна параллель: он говорил о своей матери очень-очень нежно и уважительно. Как и я о своей", - продолжил Шредер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что Путин и Шредер могут шутить друг над другом вполне доверительно. "Действительно, чрезвычайно интересно за этим наблюдать. ...Но важно вспомнить, что они стали настолько близки, будучи коллегами по работе. И дружеские отношения никоим образом не сказывались на том, как иногда жестко они могли вести разговор по спорным вопросам", - сказал при этом представитель Кремля.