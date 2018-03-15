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15.03.2018 13:20
Рубрика: Власть

Штрафы за хулиганство в самолетах увеличат в несколько раз

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство рассмотрело законопроект, повышающий наказание за правонарушения на транспорте. Речь идет не только о 10-кратном повышении штрафов, но и об административных арестах.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, подготовленные Министерством юстиции, усилят административную ответственность за такие деяния, как управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им, невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, и другие противоправные деяния, совершаемые на воздушном транспорте.
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"К сожалению, такие ситуации, несмотря на то, что это источник повышенной опасности, не редкость. Теперь штрафы и другие виды административных наказаний за подобные правонарушения будут усилены в разы", - заметил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабинета.

Кроме того, законопроект вводит административную ответственность за мелкое хулиганство, совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом другом транспорте общего пользования. "Появится новая статья об ответственности за мелкое хулиганство на всех видах транспорта, - заявил глава правительства. - В частности, за такого рода правонарушения предлагается штрафовать таких лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей или подвергать их аресту на срок до 15 суток".

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