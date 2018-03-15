15 марта в Берлине состоялось юбилейное заседание Германо-Российского Форума. Четверть века прошло с того времени, как была создана эта неправительственная организация, оказывающая большое влияние на формирование международных отношений. Для России юбилейное заседание важно еще и тем, что на нем известному театральному деятелю и телеведущему, доктору театроведения, профессору, лауреату Государственной премии Российской Федерации, художественному руководителю Московского театра мюзикла Михаилу Швыдкому министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль вручил премию им. доктора Фридриха Гааза. Премия Михаилу Швыдкому вручена с формулировкой "За выдающийся вклад в развитие российско-германских культурных связей". Кроме того, в ходе мероприятия было объявлено, что Михаил Швыдкой станет членом Попечительского совета Германо-Российского Форума.

Премия имени доктора Гааза предполагает получение денежных средств. По решению Михаила Швыдкого все они будут перечислены в один из крупнейших российских детских благотворительных фондов. О значении Германо-Российского Форума сам Михаил Швыдкой написал в колонке в "Российской газете". Ее можно прочитать на страницах газеты и на сайте "РГ".

Справка "РГ"

Премия имени доктора Гааза учреждена в 1994 году германской неправительственной организацией Германо-Российский Форум. Присуждается ежегодно представителям общественных и политических кругов, которые внесли весомый вклад в углубление взаимопонимания между народами двух стран. Фридрих Йозеф Гааз, врач из города Бад-Мюнстерайфель, в начале XIX века работал в России. Он выступал за права заключенных и ссыльных и снискал любовь малоимущих, которые прозвали его "святым доктором". Ему принадлежит фраза "Спешите делать добро". Лауреаты премии: первый немецкий космонавт Зигмунд Йен, Юрий Лужков, Екатерина Гениева, писатели Владимир Войнович и Даниил Гранин, Михаил Горбачев и др.

Полный текст выступления Михаила Швыдкого

Многоуважаемые дамы и господа!

Для меня большая честь выступать в столь высокочтимом собрании членов Германо-Российского Форума - организации, которая в эти дни отмечает свое 25-летие, организации, родившейся в результате новой европейской политики, которую проводил первый Президент СССР Михаил Горбачев во второй половине 80-х гг. прошлого столетия, а затем и первый Президент России Борис Ельцин.

Германо-Российский Форум появился на свет уже после объединения Германии и самоликвидации СССР. Однако неслучайно, что у его истоков стояли люди, которые сыграли ключевую роль в изменении политической карты Европы в конце ХХ века, - это, прежде всего, Михаил Горбачев, Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль, который стал первым лидером объединенной Германии, и присутствующий здесь последний премьер-министр ГДР Лотар де Мезьер.

Сегодня в России, да и не только в нашей стране, любят рассуждать об ошибках, которые были сделаны в ту пору. Но я позволю себе напомнить слова Президента России Владимира Путина, произнесенные им во время выступления в Бундестаге 25 сентября 2001 г.: "Именно политический выбор российского народа позволил тогдашнему руководству СССР принять решения, которые в конечном счете и привели к сносу Берлинской стены. Именно этот выбор многократно расширил границы европейского гуманизма, и позволяет нам утверждать, что уже никому и никогда не удастся развернуть Россию в прошлое…"

Создание Германо-Российского Форума, который вскоре учредил две важные двусторонние дискуссионные площадки, - "Петербургский диалог" и "Потсдамские встречи" - было, в конечном счете, определено волей наших народов, стремящихся к полноценному и разнообразному сотрудничеству во имя мира и гуманизма.

Можно только удивляться тому, насколько быстро мы преодолели трагическое наследие двух мировых войн ХХ века, в которых Россия и Германия воевали друг с другом. Нацистская Германия, развязав войну в Европе, принесла бесчисленные страдания многонациональному советскому народу, другим народам Европы и мира. Но нельзя забывать и той трагедии, которую пережил немецкий народ в пору гитлеризма. Победа над нацистской Германией, в которой ключевую роль сыграла моя страна, стала и освобождением немцев от кошмара фашистского режима.

Премию Михаил Швыдкой перечислит в российский детский благотворительный фонд

Именно поэтому новые отношения между немцами и россиянами - огромная ценность последней трети ХХ века, которую надо сохранять и умножать. Наша совместная мемориальная работа по охране памятников погибшим солдатам, - не только символ примирения народов, не только знак преодоления прошлого, но и важный сигнал для будущего.

И в этой деятельности, направленной на всестороннее развитие российско-немецких отношений, у Германо-Российского форума - особая роль. Мне выпала честь участвовать в различных мероприятиях, которые проводил Германо-Российский форум, в том числе, в заседаниях "Петербургского диалога", а также в "Потсдамских встречах", которые в последние годы обрели новое дыхание и вместе с Фондом публичной дипломатии им. А.М.Горчакова привлекли к своей работе молодежь наших стран. У российских и немецких участников этих встреч далеко не всегда совпадают позиции по тем или иным вопросам современной политики, но нами движет желание понять друг друга, найти точки сопряжения, - и в этом я вижу важнейшую миссию Германо-Российского Форума.

Понятно, что мы не одиноки в своих усилиях. Активно работает германский Комитет восточной экономики, российско-германская торговая палата, молодежные организации, активно сотрудничают профессионалы наших стран в самых разных сферах деятельности - от искусства до высоких технологий. За минувшую четверть века Германо-Российский форум научился сопрягать и консолидировать эти совместные усилия. Что особенно важно сегодня - в период, когда отношения России и Германии подвержены холодным политическим ветрам, экономическим санкциям, в которых, как мне представляется, не заинтересована ни одна, ни другая сторона. Здравомыслие наших народов, на мой взгляд, подтверждает тот факт, что более 70 процентов немцев по-прежнему считают, что нужно сохранять добрососедские отношения с Россией. И такой же позиции придерживается большинство россиян.

Я в высшей степени благодарен Германо-Российскому форуму за ту высокую награду - Премию им. доктора Гааза, - которой меня награждают сегодня. Для меня высокая честь оказаться в ряду лауреатов этой Премии, среди которых были и Михаил Горбачев, и Эгон Бар. Мой вклад в развитие российско-германских отношений куда скромнее, чем историческая деятельность названных мною политиков. Так что, рассматриваю эту награду как аванс, который надо будет оправдать.

Фигура доктора Гааза, которого в России звали Федором Петровичем, его судьба, символы его веры, - убедительное доказательство близости наших народов. Его девиз "спешите делать добро" в равной степени отзывается в душах русских и немцев, его стремление добиться человеческого, гуманного отношения к заключенным, - это те ценности, которые прорастают в современные гуманистические учения. И они равно важны русским и немцам.

Как известно, Федор Петрович Гааз был выдающимся офтальмологом. Собственно, поэтому он и был приглашен князем Репниным в 1802 г. в Россию. Он помогал людям правильно видеть мир - не только внешним, но и внутренним взором. Этого верного, непредвзятого, ясного взгляда на то, что происходит в современности, так не хватает сегодня.

Надеюсь, что деятельность Германо-Российского Форума будет в немалой степени способствовать обретению этой ясности.

Еще раз благодарю Вас, дорогие коллеги, за высокую честь, которую Вы мне оказали.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"