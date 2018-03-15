Премия имени доктора Гааза предполагает получение денежных средств. По решению Михаила Швыдкого все они будут перечислены в один из крупнейших российских детских благотворительных фондов. О значении Германо-Российского Форума сам Михаил Швыдкой написал в колонке в "Российской газете". Ее можно прочитать на страницах газеты и на сайте "РГ".
Премия имени доктора Гааза учреждена в 1994 году германской неправительственной организацией Германо-Российский Форум. Присуждается ежегодно представителям общественных и политических кругов, которые внесли весомый вклад в углубление взаимопонимания между народами двух стран. Фридрих Йозеф Гааз, врач из города Бад-Мюнстерайфель, в начале XIX века работал в России. Он выступал за права заключенных и ссыльных и снискал любовь малоимущих, которые прозвали его "святым доктором". Ему принадлежит фраза "Спешите делать добро". Лауреаты премии: первый немецкий космонавт Зигмунд Йен, Юрий Лужков, Екатерина Гениева, писатели Владимир Войнович и Даниил Гранин, Михаил Горбачев и др.
Многоуважаемые дамы и господа!
Для меня большая честь выступать в столь высокочтимом собрании членов Германо-Российского Форума - организации, которая в эти дни отмечает свое 25-летие, организации, родившейся в результате новой европейской политики, которую проводил первый Президент СССР Михаил Горбачев во второй половине 80-х гг. прошлого столетия, а затем и первый Президент России Борис Ельцин.
Германо-Российский Форум появился на свет уже после объединения Германии и самоликвидации СССР. Однако неслучайно, что у его истоков стояли люди, которые сыграли ключевую роль в изменении политической карты Европы в конце ХХ века, - это, прежде всего, Михаил Горбачев, Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль, который стал первым лидером объединенной Германии, и присутствующий здесь последний премьер-министр ГДР Лотар де Мезьер.
Сегодня в России, да и не только в нашей стране, любят рассуждать об ошибках, которые были сделаны в ту пору. Но я позволю себе напомнить слова Президента России Владимира Путина, произнесенные им во время выступления в Бундестаге 25 сентября 2001 г.: "Именно политический выбор российского народа позволил тогдашнему руководству СССР принять решения, которые в конечном счете и привели к сносу Берлинской стены. Именно этот выбор многократно расширил границы европейского гуманизма, и позволяет нам утверждать, что уже никому и никогда не удастся развернуть Россию в прошлое…"
Создание Германо-Российского Форума, который вскоре учредил две важные двусторонние дискуссионные площадки, - "Петербургский диалог" и "Потсдамские встречи" - было, в конечном счете, определено волей наших народов, стремящихся к полноценному и разнообразному сотрудничеству во имя мира и гуманизма.
Можно только удивляться тому, насколько быстро мы преодолели трагическое наследие двух мировых войн ХХ века, в которых Россия и Германия воевали друг с другом. Нацистская Германия, развязав войну в Европе, принесла бесчисленные страдания многонациональному советскому народу, другим народам Европы и мира. Но нельзя забывать и той трагедии, которую пережил немецкий народ в пору гитлеризма. Победа над нацистской Германией, в которой ключевую роль сыграла моя страна, стала и освобождением немцев от кошмара фашистского режима.
Именно поэтому новые отношения между немцами и россиянами - огромная ценность последней трети ХХ века, которую надо сохранять и умножать. Наша совместная мемориальная работа по охране памятников погибшим солдатам, - не только символ примирения народов, не только знак преодоления прошлого, но и важный сигнал для будущего.
И в этой деятельности, направленной на всестороннее развитие российско-немецких отношений, у Германо-Российского форума - особая роль. Мне выпала честь участвовать в различных мероприятиях, которые проводил Германо-Российский форум, в том числе, в заседаниях "Петербургского диалога", а также в "Потсдамских встречах", которые в последние годы обрели новое дыхание и вместе с Фондом публичной дипломатии им. А.М.Горчакова привлекли к своей работе молодежь наших стран. У российских и немецких участников этих встреч далеко не всегда совпадают позиции по тем или иным вопросам современной политики, но нами движет желание понять друг друга, найти точки сопряжения, - и в этом я вижу важнейшую миссию Германо-Российского Форума.
Понятно, что мы не одиноки в своих усилиях. Активно работает германский Комитет восточной экономики, российско-германская торговая палата, молодежные организации, активно сотрудничают профессионалы наших стран в самых разных сферах деятельности - от искусства до высоких технологий. За минувшую четверть века Германо-Российский форум научился сопрягать и консолидировать эти совместные усилия. Что особенно важно сегодня - в период, когда отношения России и Германии подвержены холодным политическим ветрам, экономическим санкциям, в которых, как мне представляется, не заинтересована ни одна, ни другая сторона. Здравомыслие наших народов, на мой взгляд, подтверждает тот факт, что более 70 процентов немцев по-прежнему считают, что нужно сохранять добрососедские отношения с Россией. И такой же позиции придерживается большинство россиян.
Я в высшей степени благодарен Германо-Российскому форуму за ту высокую награду - Премию им. доктора Гааза, - которой меня награждают сегодня. Для меня высокая честь оказаться в ряду лауреатов этой Премии, среди которых были и Михаил Горбачев, и Эгон Бар. Мой вклад в развитие российско-германских отношений куда скромнее, чем историческая деятельность названных мною политиков. Так что, рассматриваю эту награду как аванс, который надо будет оправдать.
Фигура доктора Гааза, которого в России звали Федором Петровичем, его судьба, символы его веры, - убедительное доказательство близости наших народов. Его девиз "спешите делать добро" в равной степени отзывается в душах русских и немцев, его стремление добиться человеческого, гуманного отношения к заключенным, - это те ценности, которые прорастают в современные гуманистические учения. И они равно важны русским и немцам.
Как известно, Федор Петрович Гааз был выдающимся офтальмологом. Собственно, поэтому он и был приглашен князем Репниным в 1802 г. в Россию. Он помогал людям правильно видеть мир - не только внешним, но и внутренним взором. Этого верного, непредвзятого, ясного взгляда на то, что происходит в современности, так не хватает сегодня.
Надеюсь, что деятельность Германо-Российского Форума будет в немалой степени способствовать обретению этой ясности.
Еще раз благодарю Вас, дорогие коллеги, за высокую честь, которую Вы мне оказали.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"