СМИ: Премьер-министр Словении уйдет в отставку

Глава правительства Словении Миро Церар в среду объявил о намерении подать в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ожидается, что президент страны Борут Пахор будет официально проинформирован о решении премьера в четверг.

Церар решил оставить пост после того, как Верховный суд отменил итоги прошедшего в сентябре 2017 года референдума о строительстве железной дороги стоимостью 1 миллиард евро. Тогда избиратели поддержали проект строительства транспортного пути, призванного ускорить грузовые перевозки между городом Дивача и словенским портом Копер на побережье Адриатического моря. Оппозиция считает проект слишком дорогостоящим, несмотря на готовность не имеющей выхода к морю Венгрии инвестировать в строительство 200 миллионов евро и предоставленные Евросоюзом 44,3 миллиона евро.

В июне текущего года в Словении пройдут парламентские выборы.