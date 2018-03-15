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15.03.2018,  
09:55
Текст: Алексей Брусилов

Снайперский "Взломщик" замечен в Йемене

Погрязшие в многолетней кровопролитной войне противоборствующие стороны в Йемене активно применяют разнообразное снайперское оружие. В материалах, приходящих из этой "горячей точки", можно увидеть, к примеру, винтовки времен Второй мировой войны и современные образцы, вроде американской M82 Barrett или российской ОСВ-96 "Взломщик". Фотография последней недавно вновь появилась в Сети.

Большая часть снайперского оружия хуситам - бойцам шиитского движения "Ансар Аллах" - попала со складов частей правительственных вооруженных сил. Как известно, большая часть регулярной армии и представителей силовых структур перешли на сторону повстанцев.

В бывших правительственных арсеналах были также захвачены и новейшие 12,7-мм ОСВ-96 "Взломщик". Дело в том, что до войны для подразделений специального назначения и республиканской гвардии приобретались разнообразные образцы российского стрелкового оружия, которое имеет здесь очень хорошую репутацию. Кроме "Взломщика" поставлялись пулеметы РПК-203, "Печенег" и "Корд".

Фото: РИА Новости
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Правда, за все время войны применение ОСВ-96 было отмечено всего один раз - в ноябре 2016 года.

По мнению военных экспертов, крупнокалиберные дальнобойные винтовки наиболее подходят для боевых действий в условиях Йемена. Занявший удобную позицию и хорошо замаскировавшийся снайпер может доставить большие проблемы целому пехотному подразделению противника.

Учитывая имеющийся боевой опыт, хуситы организовали в своих мастерских производство нескольких моделей такого оружия. Среди них есть образцы калибров 12,7 мм, 14,5-мм, а также "пушечные" варианты в 23 мм и даже 30 мм, способные эффективно поражать цели на дистанции в 4 и 5 км.

Что же касается ОСВ-96, то разработка тульских оружейников уверенно чувствует себя на международных рынках, где ей приходится конкурировать с самыми совершенными зарубежными моделями.

Эта винтовка хорошо зарекомендовала себя не только в силовых структурах России, но и в вооруженных силах десятка государств. Например, "Взломщик" активно и успешно применяют бойцы сирийского спецназа, а во Вьетнаме, на оборонном предприятии Z111, недавно было организовано ее лицензионное производство.

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