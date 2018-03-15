"Средний" чек в магазине у граждан вырос вопреки многолетней традиции

Повседневные траты российских граждан пошли в рост, сообщил РОМИР.

За один поход в магазин в феврале 2018 года среднестатистический россиянин потратил 534 рубля, на 1,3% больше, чем в январе. Социологи отмечают, что рост зафиксирован "вопреки многолетней традиции".

" За год размер среднего чека вырос всего на 0,6%, поднявшись с отметки в 531 рубль, - отмечают в РОМИР. - Таким образом, нынешний февральский средний чек получил одно из самых высоких значений для этого месяца за последние годы наблюдений".

Заметнее всего рост покупательной активности применительно к стоимости разовой покупки произошел в центральном и южном регионах. В отличие от остальных мегаполисов средний чек в обеих столицах показал в феврале уверенный рост. Горожане предпочли в феврале делать покупки в магазинах крупных форматов, что сразу привело к заметному росту среднего чека в гипермаркетах и супермаркетах.