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15.03.2018 07:52
Рубрика: Власть

США заблокировали проект СБ ООН от КНР и РФ по ситуации в КНДР

Текст: Александр Саможнев

США заблокировали в Совете Безопасности ООН проект заявления Китая и России в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, сообщил представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Фото: Олег Кирьянов / РГ
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По словам дипломата, делегация США заблокировала внесенный Россией и Китаем проект заявления Совета Безопасности для прессы "в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, вызванного недавними прорывными договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, США и Республики Корея на высшем уровне".

"Решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой безо всякого обсуждения среди членов СБ ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях", - цитирует заявление российской дипмиссии РИА Новости.

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