США заблокировали проект СБ ООН от КНР и РФ по ситуации в КНДР

США заблокировали в Совете Безопасности ООН проект заявления Китая и России в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, сообщил представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

По словам дипломата, делегация США заблокировала внесенный Россией и Китаем проект заявления Совета Безопасности для прессы "в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, вызванного недавними прорывными договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, США и Республики Корея на высшем уровне".

"Решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой безо всякого обсуждения среди членов СБ ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях", - цитирует заявление российской дипмиссии РИА Новости.