Век тому назад фабрики отдали рабочим.

Во времена СССР артелям принадлежали полноценные заводы и ремонтные базы со станками и оборудованием. Фото: РИА Новости

Ну почти отдали.

Сейчас некоторые иронично улыбнутся: ага, как же, вот так взяли и отдали. А потом догнали и еще раз отдали...

Напрасная ирония. Ровно сто лет назад рабочие и работницы нашей страны на самом деле стали хозяевами на своих заводах и фабриках. Ненадолго.

Бери завод, пошли домой

Организаторам обеих революций 1917 года нужно было заручиться поддержкой народа. Любой ценой. Особенно в отчаянном положении были большевики, чьи лидеры жили в Швейцарии и для которых Февральская революция была определенной неожиданностью. Надо было что-то предложить широким массам трудящихся.

Естественно, пришлось обещать все и всем. И часто - даже больше, чем того требовали трудящиеся.

Рабочих обманули. Фабрики им отдали ненадолго. Лишь бы не остановить производство

Самый яркий тому пример - ситуация с Путиловским заводом, рабочие которого всегда были зачинщиком эпохальных перемен. С 1912 по 1914 годы на Путиловском прошло 100 стачек!

Умные понимали, что от настроения пролетариев Путиловского завода зависит власть в столице, а следовательно - во всей империи. В 1915 году завод посетил Николай II, а в 1917-м - Ленин, причем неоднократно. Есть картина кисти Исаака Бродского под названием "Выступление В.И. Ленина на Путиловском заводе". Полотно эпохальное. Знаете, о чем говорил Ильич с рабочими? Объяснял, почему он ехал в Петроград через Германию (Ленина травили как германского шпиона, и он постоянно оправдывался), рассказывал, как кончить войну (терминология той эпохи) и как передать землю в руки крестьян... Вы не ослышались. Рабочим Ленин рассказывал о том, что передача земли крестьянам улучшит жизнь всех.

А вот о передаче завода рабочим в собственность речь не шла. Почему? А рабочие этого и не просили. Там работали трезвомыслящие люди. Понимали, что на одном предприятии не может быть 36 тысяч хозяев. Именно столько их тогда трудилось на Путиловском (если брать не только головное предприятие, но и филиалы).

Ленин выступает перед пролетариатом Путиловского завода. Этот промышленный гигант империи посещали все, кто хотел сохранить (император) или захватить (лидеры обеих революций 1917 года) власть. Картина кисти любимого ученика великого Репина — Исаака Бродского. Фото: РИА Новости

Тогда чего же они хотели? А вот их требования: "Хлеба!", "Долой самодержавие!", "Долой войну!" Ну и, конечно, повышения зарплаты и улучшение условий труда.

Хлеб в России был, дефицит в лавках был создан искусственно. С войной и царем - это да, решить вопрос было не просто. А в плане экономических требований - да не так уж и много хотели наши рабочие.

Если бы власть адекватно реагировала на запросы народа, революционерам было бы нечего обещать электорату. Наверное, об этом стоить помнить и нынешним владельцам заводов и пароходов.

После бала

Итак, рабочие у организаторов революции просили достойных условий жизни, а отнюдь не право быть хозяином на своей фабрике.

Но фабрики им все-таки дали.

Нет, конечно, не в собственность - построение коммунизма не предполагало частной собственности на средства производства.

Рабочие стали "коллективными директорами". С реальной властью - в соответствии с положением Совета народных комиссаров "О рабочем контроле".

Тотальный рабочий контроль был введен на всех предприятиях с числом рабочих не менее 5 лиц.

Первое время владельцев и директоров с заводов не выгоняли. Напротив, их не отпускали. "Буржуи" были обязаны вместе с членами рабочего контроля отвечать за порядок, дисциплину и охрану имущества. За сокрытие запасов и подделку отчетов - конфискация имущества и 5 лет тюрьмы.

Если капиталиста уличали в недостаточной охране имущества - 30 дней в арестном доме.

Правда, никто толком не мог объяснить, как совету рабочего контроля управлять этим самым заводом (фабрикой). Власть осторожно рекомендовала "разрешать все спорные вопросы и конфликты сообразно с особенностями производства и местными условиями".

Вот они и разрешали. Как умели.

Вам о чем-нибудь говорит фамилия Сикорский? Да, тот самый: один из гениев мирового авиастроения. Известен и в качестве отца вертолетной авиации США.

До того как стать легендой американского вертолетостроения, Игорь Сикорский вывел Россию в мировые лидеры по тяжелым самолетам. В начале XX века только у одной страны в мире был реально летающий пассажирский авиалайнер и единственный на планете тяжелый бомбардировщик. У нас! Сикорский его спроектировал, построил и сам испытал в полете.

Почему он покинул Россию?

После Октябрьской революции Русско-Балтийский вагонный завод, в авиаотделе которого Сикорский работал, остановился. Конструктор пришел к "коллективному директору" (в заводской комитет), спросил, что ему делать. Рабочие посоветовали идти на все четыре стороны.

Чуть позже другие рабочие предупредили, что его скоро арестуют. За что? Да было бы за что - сразу бы шлепнули. Ну а так... Да хотя бы за то, что его ценил Николай II. Лично осматривал его "Ильи Муромцы", наградил орденом, выдал премию - 75 тысяч рублей.

Часть этих денег рабочие тут же выпросили в долг у доброго инженера. А отдавать не все хотели...

На поезде Игорь Сикорский доехал до Мурманска, оттуда через Лондон и Париж - в Америку, где в состоянии хронического безденежья участвовал во всех конкурсах. Строил гидросамолеты, гоночные аэропланы, потом вертолеты... И все, за что он брался, получалось лучшим в мире. Первое время на чужбине Сикорский надеялся вернуться домой, строить самолеты для Родины - когда там все образумится...

Умер в США в 1972 году.

Игорь Сикорский (слева) сам проектировал, строил и испытывал в воздухе свои самолеты. Фото: РИА Новости

И это еще не самая грустная история рабочего контроля.

В Нижегородской губернии в 1918 году владелец небольшого завода не дал революционерам ввести рабочий контроль. Был арестован. Строптивца обещали выпустить, если выплатит чрезвычайный революционный налог. Выплатил. Отпустили. Осенью опять арестовали. Потребовали еще раз заплатить, но уже неподъемные деньги: 200 000 рублей.

Из тюрьмы писал письма своим рабочим, умолял сжалиться - пять малолетних детей, саботажем не занимался, да и сам из рабочих, предприятие создавал с нуля. Не сжалились. Расстреляли...

За что боролись

Страна огромная, нужно было как-то управлять экономикой. Для этого создали Всероссийский совет рабочего контроля и Всероссийский совет урегулирования промышленности. А для оперативного управления отраслями - Высший совет народного хозяйства.

С момента создания вертикали экономической власти реальными хозяевами заводов и фабрик стали чиновники. Хотя справедливости ради: часть из них пришли как раз из рабочего контроля.

Чтобы пролетариат не воспринимал отъем фабрик болезненно, сначала контроль над производством передавали профсоюзам. С их последующим огосударствлением и усилением партконтроля.

Это был конец революционной романтики. Да, рабочих обманули. Фабрики им дали ненадолго, и лишь для того, чтобы старый менеджмент и буржуи-капиталисты не остановили производство.

Но давайте поднимемся над эмоциями: а что если бы рабочий контроль и "коллективные директора" подержались подольше? Хорошего мало. Талантливых инженеров пролетарии стали изводить еще раньше, чем советская власть. Того же Сикорского рабочие выставили из страны еще в 1918-м, а "философские теплоходы" по решению партии и правительства отчалили лишь осенью 1922-го.

Да и расстреливать хозяев заводов начали задолго до 1937-го.

Впрочем, едва ли рабочих тогда сильно тревожило то, что чиновники отнимают власть над производствами. Были дела поважнее. Уже к осени 1918 года зарплата была заменена продпайком. Отменили плату за жилье и коммунальные услуги, бесплатным стал проезд в транспорте (военный коммунизм). Готовились к полной отмене денег.

Едва ли авторы плаката понимали, насколько они правы. Власть рабочих быстро перешла к чиновникам. Фото: РИА новости

Парадокс истории: в начале 1920-х советская власть пыталась закрыть Путиловский завод. Тот самый, с которого и началась революция. Под предлогом, что он расходует слишком много ресурсов, нужных Петрограду. К 1921 году на заводе осталось около 2 тыс. рабочих. Это из 37 тысяч! Но даже остатки пролетариата сумели отстоять родное предприятие.

Не всем так повезло. Во многих городах Советской республики бастовал пролетариат. Забастовки проходили на тех самых заводах и фабриках, которые формально как бы принадлежали рабочим.

Последняя артель

Чего у советской власти не отнять - если что-то отбирала (контроль за производством), тут же немало и давала (социальные гарантии, бесплатную медицину, образование, перспективы).

Уже весной 1918-го выходит Декрет об учреждении инспекции труда, которая "имеет целью охрану жизни, здоровья и труда всех лиц...". Вводятся правила об отпусках: "Рабочие и служащие всех отраслей труда, проработавшие в предприятии, учреждении или у частного лица не менее 6 месяцев без перерыва, имеют право один раз в течение года получить отпуск с сохранением содержания и выдачею его вперед..."

В числе первых декретов советской власти - об увеличении пенсий рабочим, пострадавшим от несчастных случаев. Увечному возмещали полный заработок.

Некоторые революционные законы воспринимаются как курьез. Например, постановление о порядке приема на службу саботажников. Первый пункт: никаких переговоров с саботажниками не вести. Второй: можно принимать на работу тех саботажников, которые необходимы советской власти...

В общем, честным трудом разрешали искупать любые грехи.

А главное: для пролетариата запустили "социальные лифты": даже бедные могли учиться, становиться на родном предприятии инженерами.

Для пролетариата запустили "социальные лифты": у бедных появился шанс выучиться на инженера

Повторюсь: капиталисты, что, правда, не могли это дать народу без революции?! Было жалко или просто ума не хватило?

...Полностью отъем собственности у капиталистов завершили к осени 1920 года, когда ВСНХ объявил все частные предприятия с числом рабочих свыше пяти человек (при наличии двигателя) или десяти (без двигателя на предприятии) национализированными.

РГ/Александр Смирнов

Но, как известно, строгость наших законов смягчается необязательностью их исполнения. Еще 40 лет у сотен тысяч советских рабочих была возможность работать на предприятии, где он был полноправным собственником. И при Ленине, и при Сталине артели были нормальным явлением. Причем многие артели были вовсе не группой инвалидов, шьющих рабочие блузы. Иногда артель представляла из себя небольшой завод, где рабочие трудились на современных станках. Были артельные конструкторские бюро, лаборатории. Ленинградская артель "Прогресс-Радио" выпускала первые в СССР телевизоры с электронно-лучевой трубкой.

Увы, часть артелей не в меру разбогатела. Платили своим членам повышенные пенсии, строили санатории, давали ссуды. Это не могло продолжаться бесконечно, так как выглядело островком капитализма в социализме.

С артелями расправились под предлогом борьбы со спекуляцией. В 1948 году вышло Постановление ЦК ВКП(б) и Совета министров СССР, в котором клеймили неких абстрактных дельцов-спекулянтов, которые вступали в артели с принадлежащим им промышленным оборудованием, превращая объединения порядочных кооператоров в лжеартели. Вывод звучал как приговор: в нарушение Конституции СССР допущена частная собственность на орудия и средства производства.

Вообще-то это было неправдой.

На тот момент страна жила с "Конституцией победившего социализма". Приняли ее в 1936 году. Там черным по белому: "Социалистическая собственность в СССР имеет либо форму государственной собственности, либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных колхозов и кооперативных объединений)".

Спекулянты, конечно, были. И даже при Сталине. Куда же без них. Но власть почему-то "забыла", что артели во время войны перечисляли огромные деньги в фонд обороны, за свой счет создавали и отправляли на фронт артдивизионы и кавалерийские эскадроны, бесплатно передавали армии тонны снаряжения. А еще они делали пистолеты-пулеметы, строили аэростаты заграждения для противовоздушной обороны Москвы и Ленинграда... Героев и честных тружеников там было в тысячи раз больше, чем аферистов.

Добил артели Никита Хрущев, который в 1956 году официально запретил "артельщину", а к 1960 году фактически разогнал, изъяв все имущество в казну. Утверждают, что к тому времени в артелях трудились два миллиона человек.

Вероятно, с этого момента и нужно считать окончательно утратившим силу революционный лозунг "Фабрики - рабочим". Эксперимент продолжительностью в несколько десятилетий завершился. Успешно или неудачно - зависит от вашей точки зрения, точнее - от политических пристрастий.

Хотя, думаю, многие согласятся, что эта история как минимум поучительна. Организаторы всех революций традиционно щедры на обещания. Но обещанного сложно получить. Ну все как всегда.