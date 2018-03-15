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15.03.2018 19:33
Рубрика: Культура

The Prodigy дважды выступит в Москве

Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
The Prodigy (Великобритания). 16 марта, пятница, 17 марта, суббота; Москва, Клуб Stadium; 18 марта, воскресенье, Санкт-Петербург, Спортивно-концертный комплекс "Арена".
The Prodigy: привет из лихих 90-х! Фото: Владимир Астапкович/ТАСС The Prodigy: привет из лихих 90-х! Фото: Владимир Астапкович/ТАСС
The Prodigy: привет из лихих 90-х! Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Культовая английская группа начала концертный тур по России: Челябинск, Казань, Ростов-на-Дону. В выходные доберется до столиц, причем в Москве у The Prodigy два концерта.

Еще в начале зимы The Prodigy пообещали, что новый альбом выйдет весной, а чуть раньше обнародуют сингл. Слова не сдержали. Когда диск все-таки выйдет уже не обещают.

Фото: Нина Бурмистрова / ТАСС
Rasmus прервали мировой тур ради концертов в России

Организаторы тура рассказали обозревателю "РГ", что в российском туре как раз и ожидаются концертные премьеры новых песен. Впрочем, пока этого не произошло, но есть надежда: вернувшись из нашей страны, музыканты снова запрутся в студии, а затем отправятся в Испанию, Австрию, Швейцарию. В сет-листе сплошь известные и любимые поклонниками огненные боевики: Omen, Run with the Wolves, Invaders Must Die, The Day Is My Enemy, Wall Of Death (два последних как раз с "крайнего" пока диска 2015 года). Зато играют музыканты почти два часа, и в каждом шоу снова яростны, непредсказуемы, демонически артистичны, да и не повторяют одних и тех же жестов, эмоций и сценических выходок.

Это шоу электронных инноваций, театра абсурда и бесшабашного коллажа из скоростного гитарного рока и танцевальной электронной музыки. А фронтмен Кит Флинт (тот самый, что с "рогатой" прической - его собственным изобретением) очень любит поболтать со зрителями.

Вполне возможно, что и премьеры с долгожданного альбома The Prodigy припасли как раз для Москвы и Санкт-Петербурга. Благо приехали в Россию в расширенном составе: с сессионными басистом, гитаристом и ударником.

G3 (США - Германия),16 марта, пятница, Москва, "Крокус Сити Холл". Начало в 20.00.

Один из самых удивительных концертных проектов мира придуман гитаристом Джо Сатриани. Он - единственный неизменный его участник. А остальные в составе G3 - то бишь три гитариста - всякий раз меняются. Неизменно одно: все трое - виртуозы. На этот раз с Джо в мировом туре прибудут известный по Dream Theater Джон Петруччи и экс-гитарист Scorpions Ули Йон Рот. Вначале каждый сыграет свою программу. А затем все трое сойдутся на одной сцене в щедром на глобальные и затейливые соло джем-сейшне, чтобы выяснить, кто из них лучший. Этакое соревнование трех богатырей. Только гитарных. Зрителям так даже интереснее.

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