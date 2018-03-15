"Тольяттиазот" на пороге новой реальности

Программа развития логистической инфраструктуры компании "Тольяттиазот" соответствует ключевым пунктам Послания Президента РФ Федеральному Собранию. Помимо серьезного внимания военной тематике и укрепления обороноспособности, о которой говорил руководитель страны, не менее значимое внимание в Послании было уделено развитию экономики и стратегии пространственного развития. Ключевой фактор успеха, как подчеркнул глава государства, заключается в том, что "бизнес должен адаптироваться, привыкнуть к этим новым макроэкономическим условиям… и начал привлекать длинные заемные средства и частные инвестиции в масштабные инфраструктурные проекты".

"Тольяттиазот" - крупнейший в России и один из крупнейших в мире производителей аммиака и карбамида для сельхозкомплекса страны. Только в 2017 году он инвестировал несколько миллиардов рублей собственных средств в модернизацию производства и развитие новых инфраструктурных объектов, способных сильно изменить экономический ландшафт Юга России.

Масштабная программа обновления мощностей, начатая в 2011 году, рассчитана до 2020 года. Благодаря ей предприятие уже сегодня демонстрирует значительные темпы роста производства. Например, в прошлом году здесь выпустили на треть больше карбамида, чем в 2016 году, и установили рекорд за последнюю шестилетку.

Сегодня ТОАЗ - одно из самых эффективно и быстро развивающихся предприятий страны, оно входит в топ-200 крупнейших частных компаний РФ по версии Forbes. "Тольяттиазот" также находится в десятке крупнейших мировых производителей аммиака (его доля на рынке доходит до 8-10%; здесь производят около 3 млн тонн этого вещества). Серьезные позиции (до 25% доли рынка) удерживает предприятие и по производству карбамида. Только за прошлый год рост его производства достиг рекордных показателей за последние шесть лет и составил более 720 тысяч тонн.

Это стало результатом реализации масштабной стратегической программы модернизации производственных мощностей, которая была запущена почти семь лет назад. Главные задачи программы, которая продлится до 2022 года, - обновление фондов при условии обеспечения непрерывности производства, наращивание выпуска продукции и снижение нагрузки на окружающую среду. За время реализации программы было инвестировано уже более 28 млрд. рублей.

На сегодняшний день на ТОАЗе капитально отремонтировано четыре агрегата аммиака. "Каждый агрегат - это как отдельный завод, у нас их семь по производству аммиака и два - карбамида. Это масштабное производство и масштабные инвестиции", - рассказывает председатель совета директоров ПАО "Тольяттиазот" Петр Орджоникидзе.

Кроме того, на 2018 год запланировано строительство третьего агрегата карбамида, который увеличит производство этого вещества на 75%. Планируется, что агрегат будет запущен ближе к 2020 году. "В ближайшей перспективе также строительство новой установки по производству аммиака из продувочных газов из действующих агрегатов. Это, в том числе, позволит снизить экологическую нагрузку", - продолжает Петр Орджоникидзе.

Экологии на ТОАЗе уделяется немало внимания. Здесь стараются действовать на опережение, не дожидаясь установленных правительством сроков перехода на новые экостандарты производства. Есть даже собственная мобильная лаборатория, которая отслеживает нагрузку воздействия производства на окружающую среду.

Производительность труда удалось повысить не только за счет введения новых производственных мощностей, но и грамотной социальной политики и внедрения продуманной системы охраны труда. Зарплаты на ТОАЗе - одни из самых больших в регионе, работникам оплачиваются медицинские страховки дополнительного медицинского страхования. Кроме того, на предприятии действует система поощрения сотрудников, которые демонстрируют лучшие результаты в области охраны труда.

Руководство ТОАЗ ставит целью увеличить свое присутствие на мировом рынке - несмотря на то, что уже сейчас порядка 60% продукции предприятия отправляется на экспорт в десятки стран. А введение нового экспортного портового терминала в Тамани (еще один грандиозный проект ТОАЗа) существенно облегчит внешнеэкономическое сотрудничество и откроет доступ на новые рынки, так как позволит исключить логистическую зависимость от Украины.

Терминал в Тамани стратегически важен не только для самого "Тольяттиазота" - он позволит улучшить ситуацию с экспортом для многих предприятий страны, которые осуществляют свои экспортные поставки с территории Юга России. "Сейчас порядка 70% аммиака ТОАЗа транспортируется по аммиакопроводу Тольятти - Одесса, 30% - железнодорожным путем. Одна из задач - снижение зависимости от украинского транзита. Мы планируем запустить проект в 2020 году," - отмечает Петр Орджоникидзе.

Остается добавить, что и программа модернизации, и строительство терминала в Тамани осуществляется ТоАзом за счет собственных инвестиций, без привлечения бюджетных средств. Последовательная реализация программы запуска в работу терминала в Тамани на фоне особого внимания руководства страны к проблеме модернизации транспортной и логистической инфраструктуры даст серьезный экономический эффект и укрепит позиции России на внешних рынках.