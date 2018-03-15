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Рубрика: В мире

Трампу представили названный в честь него военный самолет

Американскому президенту Дональду Трампу представили именной военный самолет F/A-18 Growler. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на корреспондентов пула Белого дома.

Фото: U.S. Air Force
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"На авиастроительном заводе Boeing президенту в ангаре были представлены два новых реактивных истребителя, - цитирует агентство слова журналистов. - Первый был F/A-18, на котором красовалось: "Главнокомандующий Дональд Дж. Трамп".

Палубный самолет радиоэлектронной борьбы ВМС США Boeing F/A-18 Growler разработан на базе истребителя F/A-18F Super Hornet. Первый полет машина совершила летом 2006 года, серийное производство началось в 2007 году.

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