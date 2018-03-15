Рост спроса на туристическом рынке убедил турецкие власти оставить туроператоров без субсидий в июле и августе.

В остальные месяцы года выплаты будут зависеть от сезона, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на опубликованный официальный бюллетень.

В прошлом году Турция платила туроператорам в среднем по шесть тысяч долларов за один рейс в течение всего года.

Спрос россиян на туры по акциям раннего бронирования в этом году вырос примерно на 50 процентов, рассказывает член комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты РФ Анна Подгорная. "По акциям раннего бронирования были предложены хорошие цены. На некоторые объекты размещения скидки достигали 50 процентов и, естественно, вызвали интерес у потребителей", - поясняет эксперт.

Так что отмена субсидий в пик сезона выглядит логичной. На цены туров это не повлияет - они были сформированы заранее.

В этом году путевка в Турцию на десять ночей "все включен" в среднем стоит уже 82,2 тысячи рублей

К тому же повышение цен уже прошло. Например, в прошлом году купить в феврале-марте тур на двоих человек в Турцию на июль в отель 4 звезды по системе "все включено" на 10 ночей можно было в среднем за 75,5 тысячи рублей, рассказали "РГ" представители агрегатора туров "Слетать.ру". В этом году тур на тех же условиях в среднем стоит 82,2 тысячи.

Между тем воспользоваться растущим спросом на туррынке могут и российские курорты. Россия также субсидирует внутренние авиаперевозки. На эти цели из федерального бюджета в этом году будет направлено 3,8 миллиарда рублей. Но чтобы система работала с большей отдачей, ее стоит совершенствовать, например, предоставлять субсидии в турпакете, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Тогда меры поддержки будут стимулировать туроператоров продавать туры по России. "Мы будем понимать, что человек отдохнул в России, а не долетел до Москвы, а потом отправился за рубеж", - отмечает эксперт.