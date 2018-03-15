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15.03.2018 20:00
Рубрика: Экономика

Квартира студенту, прибыль вам

У инвесторов набирают популярность нестандартные форматы квартир
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
В России выгоднее всего для инвестиционных целей оказалась покупка жилья в Хакасии, Ямало-Ненецком округе и в Амурской области. А Париж, Мадрид, Амстердам, Франкфурт лидируют по привлекательности инвестиций в недвижимость в ежегодном опросе CBRE - международной компании, одного из авторитетных аналитиков рынка недвижимости).
В Европе инвестиции в нестандартную недвижимость растут с каждым годом, констатировали эксперты. Фото: REUTERS В Европе инвестиции в нестандартную недвижимость растут с каждым годом, констатировали эксперты. Фото: REUTERS
В Европе инвестиции в нестандартную недвижимость растут с каждым годом, констатировали эксперты. Фото: REUTERS

Правда, российские города в этом списке не значатся. Хотя новостройки некоторых регионов могут поспорить с мировыми столицами по доходности.

В среднем инвестиции в жилую недвижимость Парижа дают доходность в 5 процентов. Максимальную прибыль получают те, кто вкладывается в покупку студий в центре города, где доходность доходит до 8 процентов. Вложения в Мадриде дают прирост цены в 7 процентов в год, в Германии - 3 процента. Причем Гамбургский институт мировой экономики (HWWI) относит к перспективным городам не только Франкфурт, но и Мюнхен, Лейпциг и Дрезден.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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С каждым годом растут инвестиции в нестандартную недвижимость и объекты с обременением. "За последние десять лет объем инвестиций в альтернативные сегменты недвижимости увеличился на 45 процентов, - говорит Джек Кокс, руководитель направления инвестиций в индустриальную и складскую недвижимость в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. - Чаще всего в качестве объектов для инвестирования выбирается жилье для студентов (53 процента), пансионы для пожилых людей (38 процентов)".

В России по итогам прошлого года наблюдается отрицательная прибыльность инвестиций в целом по рынку. В среднем по стране квадратный метр стоил 47 821 рубль, за год его цена снизилась на один процент, по данным федерального портала "МИР КВАРТИР". В 2016 году снижение цен составляло 2,3 процента.

На рост стоимости недвижимости в России могут рассчитывать участники долевого строительства, покупающие квартиры на этапе котлована. К моменту сдачи дома цена вырастает в среднем на 10 процентов. Однако в годы интенсивного роста цен российские инвесторы получали до 50 процентов доходности.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Наибольший рост показывают цены на новостройки в Республике Хакасия, где цена квадратного метра прибавила 9,2 процента. В Ямало-Ненецком округе стоимость квартир выросла на 8,7 процента, в Амурской области - на 8,5 процента, в Чечне - на 7,7 процента, в Татарстане - на 7,4 процента, в Мурманской области - на 6,8 процента, в Крыму - на 6,7 процента.

"Колебания цен на новостройки тесно связаны с инвестиционным потенциалом, деловой активностью и востребованностью региона", - считает гендиректор портала "МИР КВАРТИР" Павел Луценко. Он отмечает зависимость качества жизни в регионе и цен на квартиры.

Больше всего цены на новостройки снизились в Северной Осетии (14,3 процента), в Коми (13,4 процента), в Тыве (11,3 процента) и Адыгее (10,2 процента), в Забайкальском крае (10,1 процента). В Рязанской области цена недвижимости потеряла менее 10 процентов.

"Помимо связи с качеством жизни на первичный рынок недвижимости влияют и другие факторы, например, затоваренность", - поясняет Павел Луценко. Он отмечает, что в столичном регионе на высоте деловая активность и качество жизни.

Больше всего цены на новостройки снизились в Северной Осетии - на 14,3 процента и в Коми - на 13,4

Но конкуренция проектов между собой сдерживает рост цен. Что, впрочем, выгодно тем, кто покупает квартиру для жизни, а не для прибыли.

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