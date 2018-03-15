У Владимира Легойды вышла новая книга о церкви в обществе

Названная автором "Христос и свобода", она по инициативе издательства "Эксмо" получила другое название - "Церковь, возвышающая голос".
- Но "возвышение голоса" это не крик, - уточнил автор книги, - и даже не твердое отстаивание принципов, а свидетельство того, что Церковь остается со Христом.
Эта четвертая книга Владимира Легойды, по мнению ведущего презентацию директора культурного центра "Покровские ворота" Жана-Франсуа Тири, является попыткой осознать, что Церковь сегодня может сказать обществу. Но Владимир Легойда, как всегда, предложил "остановиться в шаге от обобщения" и вернуться к узловым вопросам, которые ставят журналисты и само время. "Про что" сегодня "Церковь и церковная жизнь? Что является в ней главным? Кто является врагом Церкви? Почему гуманизм без Христа превращается в антигуманизм? Почему вера, будучи делом частным и интимным, неизбежно и глубоко влияет на культуру?
"Новая жизнь" интервью одного из самых влиятельных церковных спикеров обещает быть интересной, как и его ответы на эти вопросы.