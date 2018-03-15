Какие нарушения можно "заработать", проводя каждый вечер на диване перед телевизором? Оказывается, не только ухудшение зрения, лишний вес и депрессию: ученые включили в этот список еще и высокий риск образования тромбов.

Серьезное исследование по мониторингу здоровья проводилось за океаном в течение 24 лет. Специалисты обработали огромное количество информации о состоянии здоровья и образе жизни более чем 15 тысяч американцев в возрасте 45-64 лет. Участники проекта регулярно передавали свои данные ученым: рассказывали о физической активности, вредных привычках, режиме питания, болезнях...

Всего за эти годы ученые зафиксировали у наблюдаемых 691 случай венозного тромбоза. А потом вывели интересную закономерность: у активных телезрителей, проводящих по нескольку часов в день на диване перед экраном, риск образования тромбов в венах примерно на 70 процентов выше, чем у тех, кто телевизор не смотрит. Причем повышенный риск тромбоза сохранялся у участников с одинаковым весом и уровнем физических нагрузок.

- Результаты показали, что даже те, кто регулярно занимается спортом, не должны игнорировать потенциальный вред от длительного сидения при просмотре телевизора, - говорит один из авторов исследования Ясухико Кубота.

Чем опасен венозный тромбоз? Чаще всего он затрагивает сосуды на ногах и вызывает отеки, боль. Впоследствии тромб может оторваться и даже попасть в легочную артерию, закупорить ее. Для человека это смертельный риск.