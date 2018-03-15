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15.03.2018 19:12
Рубрика: Экономика

Две недели до пошлин

Украина временно отказалась от российских удобрений
Текст: Сергей Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
Власти Украины ввели временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России. Наши производители сохраняют спокойствие.

"Официального решения со стороны украинских властей у нас пока нет", - рассказали "Российской газете" в компании "ФосАгро", являющейся одной из крупнейших отечественных и мировых производителей минеральных удобрений.

Верховная рада займется тотальной украинизацией страны

"Впрочем, выпадение украинских контрактов на поставку, например, калийных удобрений, российские операторы просто не заметят, - пояснил "Российской газете" исполнительный директор Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. - К тому же на мировом рынке наблюдается дефицит этих позиций, а значит, найти новые рынки сбыта отечественным предприятиям будет несложно". Наши производители легко переориентируют поставки своей конкурентоспособной продукции в остальные 100 стран мира, уверены и в "ФосАгро".

В прошлом году Россия поставила Украине 3,2 миллиона тонн минеральных удобрений почти на 730 миллионов долларов. В этой ситуации, как считают отраслевые эксперты, своим запретом Украина просто "выстрелит себе в ногу". При этом от введения любых ограничений страдают прежде всего внутренние производители. И если удобрений импорт сократится, вырастет стоимость всей овощно-продуктовой линейки прежде всего внутри самой Украины".

Россия 70 процентов минудобрений отправляет на экспорт, и украинский рынок не сильно значим для нее

В любом случае украинский рынок не настолько значим, чтобы Россия, сильно ощутила его потерю. Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что эмбарго будет действовать как минимум две недели - до решения вопроса о применении антидемпинговых пошлин на эту продукцию.

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