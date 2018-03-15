В Алабаме неизвестный открыл пальбу в госпитале

В среду вечером в американском городе Бирмингем (штат Алабама) неизвестный мужчина вошел на территорию местной университетской больницы "Хайлендс" и открыл огонь по ее посетителям. В результате нападения были ранены сотрудник медучреждения и пациент. Их оперативно госпитализировали. Однако врачам не удалось спасти жизнь одного из пострадавших, позднее он скончался от полученных ранений. Состояние второго раненого оценивается медиками как стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Стрельба в Бирмингеме стала третьим по счету инцидентом с применением оружия в штате Алабама в марте. Фото: AP

Как сообщила городская полиция, вооруженный мужчина после стрельбы покончил с собой. Его тело было найдено на третьем этаже больницы в отделении неотложной помощи. В связи со случившимся все запланированные хирургические операции в больнице "Хайлендс" на следующий день были отменены. Остальные отделения медучреждения продолжили работу в обычном режиме.

Представитель местной полиции Питер Виллистон признался журналистам, что правоохранителям "еще многое предстоит выяснить" - установить личность стрелка, был ли он знаком со своими жертвами, а также какими мотивами руководствовался злоумышленник при совершении преступления.

Стрельба в больнице "Хайлендс" стала уже третьим по счету инцидентом с применением огнестрельного оружия в штате Алабама в текущем месяце. Так, в городке Хертсборо 7 марта произошла перестрелка в одном из местных гриль-баров. Тогда погиб владелец заведения и еще трое получили ранения. Стрельбу устроил местный житель, страдавший психическим расстройством. А уже на следующий день в том же Бирмингеме в одном из учебных учреждений 17-летний студент случайно выстрелил в свою ровесницу, когда демонстрировал ей имеющееся у него оружие. В результате происшествия девушка скончалась.

Между тем в США продолжается судебное расследование в отношении так называемого флоридского стрелка, масштаб преступления которого поверг в шок всю Америку.

В четверг стало известно, что Николас Круз, расстрелявший из полуавтоматической винтовки AR-15 в середине февраля во Флориде 17 человек в школе города Паркленд, согласился пойти на сделку со следствием.

19-летний обвиняемый, пытаясь избежать высшей меры наказания, готов признать свою вину по всем 34 пунктам обвинения и соглашается на пожизненное заключение. Однако прокуратура объявила, что будет добиваться смертной казни для убийцы школьников и преподавателей.