В Беларуси созданы одни из лучших условий для развития цифровой экономики

Заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Болеслав Пирштук, выступая на международной конференции "Роль парламентариев в активизации экономического сотрудничества и культурных связей вдоль Шелкового пути" в Баку, подчеркнул, что Беларусь серьезно пересматривает законодательство, чтобы создать в стране одни из лучших условий для развития IТ и цифровой экономики XXI века.

"У нас внедряются новейшие финансовые инструменты и технологии, которые позволяют привлекать капиталы и квалифицированных специалистов со всего мира", - сказал вице-спикер, передает БЕЛТА.

Болеслав Пирштук коснулся развития взаимовыгодного экономического сотрудничества и торговых связей, отметив, что инициатива создания Группы поддержки Шелкового пути в Парламентской ассамблее ОБСЕ, озвученная на 26-й ежегодной сессии в Минске в 2017 году, была весьма своевременной.

"Она дает нам дополнительный инструмент для взаимодействия в решении таких важных для людей вопросов, как укрепление суверенитета, безопасность, процветание и экономическое развитие. Эти фундаментальные принципы заложены в основу многовекторного политического курса Беларуси", - подчеркнул вице-спикер. Мир и безопасность основываются прежде всего на устойчивом экономическом развитии и благосостоянии граждан. "Именно из этого мы исходили, выступая соучредителем Группы поддержки Шелкового пути", - обозначил он позицию Беларуси.