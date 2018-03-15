В Греции 132 украинца обвиняются в перевозке нелегальных мигрантов

Греческая полиция содержит в тюрьме 143 гражданина Украины, подавляющее большинство которых - 132 - обвиняются в транспортировке нелегальных мигрантов. Они либо уже осуждены, либо ожидают приговора. Причем вердикт суда может оказаться суровым: от 25 лет заключения и вплоть до пожизненного срока. Об этом в четверг, 15 марта, по итогам встречи с греческими правоохранителями заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По результатам встречи в Министерстве юстиции Греции на прошлой неделе, греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны и удерживаются 148 граждан Украины: 105 из них осуждены к разным срокам наказания, по 43 проходят следственные действия, либо же дело находится на этапе досудебного расследования", - цитируют Кирилича украинские информагентства. По словам дипломата, в Киеве "констатируют восходящую динамику задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов".

Как сообщают украинские СМИ, большинство задержанных - члены экипажей различного рода суден, задержанных греческой береговой охраной за транспортировку нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Издание "Страна", в частности, сообщает о вопиющих случаях. Так, в понедельник греческий суд приговорил к 180 годам заключения 40-летнего моряка Дениса Бровченко, обвиненного в организации канала транспортировки мигрантов. Как отмечается в публикации, к украинцам греческие суды особо суровы: убийцы и наркоторговцы получают здесь гораздо меньшие сроки, а граждане ЕС и турки, задержанные по обвинению в перевозке нелегалов, отбывают в греческих тюрьмах лишь по несколько лет. При этом украинские дипломаты не оказывают морякам никакой помощи, и фактически забыли о них.

"Самое обидное в этой ситуации, что местные власти не дают возможности оправдать и защитить себя, а представители нашего государства игнорируют все наши многократные просьбы о помощи, такие как юридическая поддержка или хотя бы визит и консультация. Мы не знаем, что указано в наших показаниях, по каким статьям нас обвиняют, как защищаться в суде. Все эти моменты, оказывается, не стоят внимания нашего консула, который по долгу службы обязан помогать согражданам, попавшим в беду за границей. Именно в беду!", - цитирует издание открытое письмо Бровченко, адресованное главе МИД и президенту Украины.

Тема сидящих в греческих тюрьмах сограждан привлекла внимание украинских СМИ только после того, как за транспортировку мигрантов был арестован солист культовой рок-группы Familia Perkalaba Сергей Шваюк. Не имея возможности прокормить себя концертами на Украине - в том числе по причине отсутствия гастролей в России из-за принципиально "патриотической" позиции, - музыкант Шваюк подался в моряки, и вскоре оказался в афинской тюрьме "Коридаллос", где теперь вместе с остальными соотечественниками ожидает приговора.

Впрочем, не только в Греции украинские моряки оказываются за решеткой. Так, уже почти два месяца в Нигерии томятся 16 украинцев - членов экипажа швейцарского танкера San Padre Pio. Их обвиняют в незаконной торговле топливом.