В "Яндекс.Браузере" появилась новая уникальная функция

15.03.2018, 11:58 Текст: Анна Баранова

В "Яндекс.Браузере" появилась возможность воспользоваться помощью цифрового ассистента Алиса. Пока функция доступна только в версии для Windows.

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"Яндекс.Браузер" стал первым браузером с встроенным голосовым помощником. Как обещают разработчики, теперь пользователи смогут управлять компьютером и искать информацию, используя голос. При этом Алиса управляется не только голосом: при необходимости с ней можно общаться письменно.

"Люди пользуются голосовыми технологиями в самых разных ситуациях: строят маршруты голосом, ищут что-то на ходу, общаются с роботами колл-центров. Голосовое управление - один самых естественных и простых способов общения человека с техникой, поэтому мы добавляем Алису в сервисы Яндекса", - отметил руководитель десктопного "Яндекс.Браузера" Роман Иванов.

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