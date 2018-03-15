Черным, без преувеличения, понедельником стало для высшего бюрократического звена республики 12 марта. Премьер Киргизии Сапар Исаков объявил дисциплинарные взыскания по меньшей мере пятнадцати чиновникам, включая руководителей некоторых министерств и ведомств. Еще четверо - руководитель аппарата правительства, его заместитель и два заведующих отделами - освобождены от должностей.
Сотрудники аппарата, как оказалось, отправились в отставку за недоработки или грубые ошибки при подготовке законопроектов или соглашений, связанных с Евразийским союзом или сотрудничеством с Россией. По данным неофициальных источников, по меньшей мере один из таких документов был направлен на подпись президенту. Двое из чиновников поплатились за это креслами по распоряжению самого премьера. Руководитель - Нурханбек Момуналиев, возглавлявший аппарат правительства не менее пяти лет, - предпочел уйти сам, не дожидаясь решения сверху.
- Я решил уйти, так как чувствую ответственность за серьезные недоработки в подготовке документов международного масштаба аппаратом правительства, - объяснил он журналистам. - Были допущены ошибки в определении срока вступления Таможенного кодекса ЕАЭС в силу, а также в подготовке законопроекта о ратификации соглашения между киргизским и российским правительствами о создании компетентных органов в сфере миграции.
Строгие выговоры объявлены главам минэкономики, минобразования, минсельхоза, госкомитета промышленности и энергетики, госагентств охраны окружающей среды, а также архитектуры и строительства. Чиновникам в вину поставлена "недостаточная работа по исполнению бюджета проектов государственных инвестиций". По той же причине объявлено строгое замечание и министру финансов.
Несколько чиновников показательно наказаны за "низкую исполнительскую дисциплину" или "предоставление недостоверной и некачественной информации". Причем в каждом из случаев речь шла об исполнении мер, направленных против коррупции. В итоге строгий выговор получил глава минздрава, а выговоры - статс-секретари госагентства архитектуры, строительства и госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком. Министру юстиции и статс-секретарям минкультуры, госагентства охраны окружающей среды и Фонда по управлению госимуществом объявлены замечания.
Кадровые изменения затронули и окружение главы республики. Большой неожиданностью для многих стала отставка руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Несколько месяцев назад он принимал активное участие в избирательной кампании, возглавляя предвыборный штаб Сооронбая Жээнбекова. По словам последнего, между ними существовала договоренность, согласно которой в случае победы Ниязов возглавит его аппарат. Однако в первых числах марта чиновник решил покинуть пост и подал заявление главе республики, чем вызвал множество версий о разногласиях в высших эшелонах власти. Президент прошение не подписал и дал соратнику неделю на раздумье, однако, убедившись в серьезности намерений Ниязова, согласился на его отставку.
В СДПК (Социал-демократическая партия Киргизии - Прим. ред.), от которой и баллотировался прошлой осенью Сооронбай Жээнбеков, утверждают, что Фарид Ниязов хочет сосредоточиться на партийной работе. Отчасти это связано с намерением вернуться в политику экс-президента Алмазбека Атамбаева. Последний ранее заявил о том, что займется обновлением политической организации и ее подготовкой к парламентским выборам.
Вместе с тем
Совет безопасности Киргизии изучает личные дела представителей старшего звена правоохранительных структур. Как сообщает пресс-служба главы государства, Совбез проверяет достоверность информации о задекларированном имуществе высокопоставленных силовиков. Работа ведется в рамках антикоррупционной кампании, начатой руководством республики ранее.