Неисполнительность, низкая дисциплина и предоставление недостоверной информации - этими причинами объясняют официальные источники Киргизии дисциплинарные меры, а в некоторых случаях - отставку ряда высокопоставленных чиновников в течение последних полутора недель.

Черным, без преувеличения, понедельником стало для высшего бюрократического звена республики 12 марта. Премьер Киргизии Сапар Исаков объявил дисциплинарные взыскания по меньшей мере пятнадцати чиновникам, включая руководителей некоторых министерств и ведомств. Еще четверо - руководитель аппарата правительства, его заместитель и два заведующих отделами - освобождены от должностей.

Сотрудники аппарата, как оказалось, отправились в отставку за недоработки или грубые ошибки при подготовке законопроектов или соглашений, связанных с Евразийским союзом или сотрудничеством с Россией. По данным неофициальных источников, по меньшей мере один из таких документов был направлен на подпись президенту. Двое из чиновников поплатились за это креслами по распоряжению самого премьера. Руководитель - Нурханбек Момуналиев, возглавлявший аппарат правительства не менее пяти лет, - предпочел уйти сам, не дожидаясь решения сверху.

- Я решил уйти, так как чувствую ответственность за серьезные недоработки в подготовке документов международного масштаба аппаратом правительства, - объяснил он журналистам. - Были допущены ошибки в определении срока вступления Таможенного кодекса ЕАЭС в силу, а также в подготовке законопроекта о ратификации соглашения между киргизским и российским правительствами о создании компетентных органов в сфере миграции.

Строгие выговоры объявлены главам минэкономики, минобразования, минсельхоза, госкомитета промышленности и энергетики, госагентств охраны окружающей среды, а также архитектуры и строительства. Чиновникам в вину поставлена "недостаточная работа по исполнению бюджета проектов государственных инвестиций". По той же причине объявлено строгое замечание и министру финансов.

Несколько чиновников показательно наказаны за "низкую исполнительскую дисциплину" или "предоставление недостоверной и некачественной информации". Причем в каждом из случаев речь шла об исполнении мер, направленных против коррупции. В итоге строгий выговор получил глава минздрава, а выговоры - статс-секретари госагентства архитектуры, строительства и госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком. Министру юстиции и статс-секретарям минкультуры, госагентства охраны окружающей среды и Фонда по управлению госимуществом объявлены замечания.

Кадровые изменения затронули и окружение главы республики. Большой неожиданностью для многих стала отставка руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Несколько месяцев назад он принимал активное участие в избирательной кампании, возглавляя предвыборный штаб Сооронбая Жээнбекова. По словам последнего, между ними существовала договоренность, согласно которой в случае победы Ниязов возглавит его аппарат. Однако в первых числах марта чиновник решил покинуть пост и подал заявление главе республики, чем вызвал множество версий о разногласиях в высших эшелонах власти. Президент прошение не подписал и дал соратнику неделю на раздумье, однако, убедившись в серьезности намерений Ниязова, согласился на его отставку.

В СДПК (Социал-демократическая партия Киргизии - Прим. ред.), от которой и баллотировался прошлой осенью Сооронбай Жээнбеков, утверждают, что Фарид Ниязов хочет сосредоточиться на партийной работе. Отчасти это связано с намерением вернуться в политику экс-президента Алмазбека Атамбаева. Последний ранее заявил о том, что займется обновлением политической организации и ее подготовкой к парламентским выборам.

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Совет безопасности Киргизии изучает личные дела представителей старшего звена правоохранительных структур. Как сообщает пресс-служба главы государства, Совбез проверяет достоверность информации о задекларированном имуществе высокопоставленных силовиков. Работа ведется в рамках антикоррупционной кампании, начатой руководством республики ранее.