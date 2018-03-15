В Красноярском крае будет создан центр блокчейн-технологий

В скором времени Сибирь может стать международным центром цифровой экономики, майнинга и блокчейн технологий. Для этого планируется создать Индустриальный парк цифровых технологий, а на его базе - центр развития блокчейн проектов и майнинга.

"Индустриальный парк - это специально организованная для размещения новых бизнесов цифровой экономики территория, обеспеченная энергоносителями, энергомощностями более 120 МВт, инфраструктурой и необходимыми административно-правовыми условиями", - говорит директор компании "Гигабайт" Андрей Джиоев.

"Развитие цифровых технологий является приоритетным для края - отмечает зампред правительства Красноярского края, министр экономического развития и инвестиционной политики Сергей Верещагин. - Мы готовы рассматривать различные варианты государственной поддержки таким проектам, в том числе создание особых экономических зон, преференции по налогам, таможенным платежам по ввозу сложного вычислительного оборудования, участие в региональных целевых проектах развития инфраструктур".

Проектом заинтересовались как российские, так и зарубежные инвесторы, в том числе представители крупнейших китайских заводов по производству майнингового оборудования Metaverse, Ebang Communication, Entu, американские и кипрские инвестиционные фонды.

Так, криптомайнинговая корпорация BitBaza заявила о планах инвестировать 3,5 миллиарда рублей в создание условий для развития проекта центра развития блокчейн проектов и майнинга Индустриального парка Красноярского края, в том числе генерации дополнительных 30 МВт дополнительной мощности, а до конца 2018 года - 200 МВт.

Для сравнения: корпорация Bitfarms в первых числах марта 2018 года заявила о планах инвестировать 193 миллиона долларов в компьютерные центры Канады, общий объем мощности в 98 МВт, а майнинговая фирма Hut 8 Mining Corp работает на базе центра в Альберте, мощность которого на конец года составляла 42 МВт.

Участники сибирского проекта - крупнейшие китайские заводы по производству майнингового оборудования - подтвердили заинтересованность в срочном переезде в Красноярский край. Компании Ding Feng и Zhu Jingming (Entu) видят стратегическое партнерство с Красноярским краем также в создании производственных линий по изготовлению комплектующих для сложного вычислительного оборудования.

"Китай, как главный майнинг-хаб в мире, принял решение о переезде в другие локации, и в этом смысле Россия представляет для майнеров наибольшей интерес", - подтвердил CEO криптомайнинговой корпорации BitBaza Артем Зверев.

Сейчас Китай является абсолютным лидером по созданию инфраструктур поддержки технологии блокчейн и майнинга. На Россию приходится пока только 2 процента майнинговых мощностей.

"У России сейчас есть все шансы стать одним из крупнейших центров поддержки технологии блокчейн и майнинга, а также глобальным игроком по обеспечению безопасности мировой блокчейн-сети", - считает глава криптомайнинговой корпорации BitBaza Даниил Закомолкин.

"Развитие проектов по созданию инфраструктур поддержки блокчейн-технологий - первичное и критично необходимое условие для развития цифровой трансформации экономики и бизнеса в России, - подчеркивает директор Института управления и социально - экономического проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова, член Экспертного совета комитета Государственной Думы по цифровой экономике и блокчейн технологиям Надежда Сурова. - Проект подготовлен экспертами РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с индустриальными партнерами, как пилотная модель национальной трансформации энергетической и социально-экономической системы России. Это обеспечит восстановление и создание энергетических и производственных мощностей, транспортных и социальных инфраструктур, создание новых высококвалифицированных мест, привлечение основного и иностранного капитала. А также оптимизацию государственного и региональных бюджетов за счет снижения расходов, связанных с теплообеспечением жилых микрорайонов, совершенствование системы энергопотребления и энергосбережения, в том числе, и за счет разработки блокчейн-платформы энерготрейдерства и энергобиржи".

Пресс-релиз предоставлен АНО "Сообщество пользователей рынка криптовалют"