В Ливии боевики совершили нападение на главу госсовета страны

В районе Захр эль-Джебель на севере Ливии боевики совершили покушение на кортеж главы Высшего государственного совета Ливии Абдеррахмана ас-Сувейхли, передает РИА Новости.

В результате вылазки были ранены двое охранников высокопоставленного чиновника, а еще четверо полицейских были похищены боевиками. Сам ас-Сувейхли не пострадал.

Напомним, что Высший государственный совет Ливии действует при официально признанном международным сообществом правительстве национального единства, юрисдикция которого распространяется в основном на западную часть страны. Восток страны находится под контролем национальной армии под командованием Халифы Хафтара и парламента.