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Рубрика: В мире

В Ливии боевики совершили нападение на главу госсовета страны

В районе Захр эль-Джебель на севере Ливии боевики совершили покушение на кортеж главы Высшего государственного совета Ливии Абдеррахмана ас-Сувейхли, передает РИА Новости.

В Ливии жертвами двойного теракта стали минимум 13 человек

В результате вылазки были ранены двое охранников высокопоставленного чиновника, а еще четверо полицейских были похищены боевиками. Сам ас-Сувейхли не пострадал.

Напомним, что Высший государственный совет Ливии действует при официально признанном международным сообществом правительстве национального единства, юрисдикция которого распространяется в основном на западную часть страны. Восток страны находится под контролем национальной армии под командованием Халифы Хафтара и парламента.

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