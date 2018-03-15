МО РФ назвало заявление британского министра "риторикой базарной хабалки"

Заявления главы министерства обороны Британии Гэвина Уильямсона в адрес России в Минобороны РФ сравнили с "риторикой базарной хабалки". Напомним, что высокопоставленный британский военный посоветовал Москве "заткнуться".

"Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции", - так прокомментировал заявления Уильямсона официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По мнению российского военного, в арсенале британских вооруженных сил, по всей видимости, остались только "хамские выражения".