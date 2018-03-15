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15.03.2018 21:20
Рубрика: Спорт

Турецкий барьер

ЦСКА встретится в Стамбуле с "Фенербахче", которого не может быграть на протяжении трех матчей
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
В регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги наступает пора решающих матчей. В пятницу московский ЦСКА на выезде сыграет с турецким "Фенербахче". В отличие от "Химок" армейцы заранее гарантировали себе место в восьмерке сильнейших, а также преимущество своей площадки. И теперь вся турнирная интрига для "красно-синих" заключается в том, на какой именно позиции они окажутся по окончании "регулярки".
В последних матчах игрокам ЦСКА (в темном) не удавалось остановить лидеров "Фенербахче". Фото: РИА Новости В последних матчах игрокам ЦСКА (в темном) не удавалось остановить лидеров "Фенербахче". Фото: РИА Новости
В последних матчах игрокам ЦСКА (в темном) не удавалось остановить лидеров "Фенербахче". Фото: РИА Новости

Пока ЦСКА с 20 победами при пяти поражениях является единоличным лидером "гладкого" чемпионата. А "Фенербахче", имея на две победы меньше, вместе с греческим "Олимпиакосом" возглавляет погоню за российским топ-клубом. Но принципиальность сегодняшней встречи в другом. Во-первых, это будет очередная встреча чемпионов Евролиги двух предыдущих лет. Напомним, в прошлом году финал турнира состоялся в Стамбуле и завершился триумфом хозяев паркета. Во-вторых, с "Фенербахче" у ЦСКА в последнее время категорически не складывается. В предыдущих трех встречах со стамбульцами подопечные Димитриса Итудиса стабильно терпели поражения.

В полуфинале Еврокубка "Локомотив-Кубань" сыграет с "Реджо Эмилией"

Если Евролига только подходит к стадии плей-офф, то во втором по статусу клубном турнире Старого Света, Еврокубке, плей-офф в самом разгаре. Накануне определились все полуфиналисты этого соревнования. Из российских команд в квартет сильнейших пробился только краснодарский "Локомотив-Кубань", давно завершивший противостояние до двух побед с испанской "Гран-Канарией". Наше представительство могло бы быть и больше, но в шаге от полуфинала остановились питерский "Зенит" и казанский УНИКС.

В обоих случаях дело дошло до третьих матчей. "Зенит" в гостях не сумел справиться с итальянской "Реджо-Эмилией" - 105:99.

- Три четверти матча на площадке шла абсолютно равная игра. Что касается концовки, то одной из главных причин поражения стали несколько невынужденных потерь, которые мы совершали без какого-либо давления со стороны соперника, - объяснил причину поражения главный тренер питерцев Василий Карасев.

Таким образом, "Зенит" второй год подряд останавливается в Еврокубке на стадии четвертьфинала.

У УНИКСа динамика более поступательная, хотя для команды Димитриса Прифтиса это, наверно, слабое утешение. В позапрошлом сезоне, когда казанцы в последний раз участвовали в Еврокубке, им удалось добраться до 1/8 финала.

Непреодолимым препятствием для УНИКСа оказалась мюнхенская "Бавария". В решающем, третьем матче она на своем паркете обыграла гостей со счетом 91:81. По мнению наставника казанцев Димитриса Прифтиса, фатальным фактором для его подопечных стали неудовлетворительные действия в защите.

- Это была тяжелая игра, как и все предыдущие матчи с "Баварией". Чем больше становился счет, тем меньше становились наши шансы на победу, потому что слишком сложно выиграть в гостях, пропустив 91 очко. В атаке нам удалось набрать 81 очко, но в некоторых четвертях должны были сыграть лучше в обороне, - подчеркнул греческий специалист.

Фото: Марко Войводич/РИА Новости
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Увы, казанцам не помогло даже достижение их центрового Стефана Ласме, оформившего рекорд Еврокубка по количеству блок-шотов за сезон (47). В матче с "Баварией" он сделал их три штуки.

Отметим, что в полуфинале "Локомотив-Кубань" встретится с обидчиком "Зенита" "Реджо-Эмилией". Первая игра 1/2 финала состоится в Краснодаре 20 марта, а ответную встречу команды проведут 23-го числа того же месяца в Италии. Напомним, что в прошлом сезоне, "железнодорожники" остановились как раз на стадии полуфинала.

Другую пару составят "Бавария" и турецкая "Дарюшшафака", которую, к слову, тренирует хорошо знакомый отечественному болельщику экс-наставник сборной России Дэвид Блатт.

Где будем смотреть

16 марта, пятница

Матч! Игра

21.00 "Фенербахче" - ЦСКА - прямая трансляция

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