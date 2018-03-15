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15.03.2018 23:20
Рубрика: Спорт

Шайбы тяжелеют

В пятницу стартует второй раунд Кубка Гагарина
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск №7518 (55)
В плей-офф Континентальной хоккейной лиги начинаются полуфиналы конференций. Первые матчи этого раунда пройдут сегодня в Уфе, Казани, Санкт-Петербурге и Москве.
В первом раунде плей-офф игроки СКА (на фото) не испытали больших проблем. Но дальше будет сложнее. Фото: РИА Новости В первом раунде плей-офф игроки СКА (на фото) не испытали больших проблем. Но дальше будет сложнее. Фото: РИА Новости
В первом раунде плей-офф игроки СКА (на фото) не испытали больших проблем. Но дальше будет сложнее. Фото: РИА Новости

Тяжелее всех придется "Салавату Юлаеву", который буквально накануне завершил эпическую битву с омским "Авангардом". Эта пара стала единственной в первом раунде, где команды отыграли максимальное количество матчей - семь. Соответственно, у уфимцев меньше всего времени, чтобы восстановиться. В соперниках у "Салавата" теперь - челябинский "Трактор", который в пяти поединках разобрался с нижнекамским "Нефтехимиком". Предсказать, кто в этом противостоянии окажется сильнее, пока чрезвычайно тяжело - недаром команды и в регулярном чемпионате оказались на соседних, второй и третьей строчках Восточной конференции. Так что на бумаге силы примерно равны.

В Казани же болельщики ждут классику - "Ак Барс" принимает магнитогорский "Металлург". Обе команды по два раза завоевывали Кубок Гагарина и не раз встречались в плей-офф. К примеру, в прошлом сезоне, когда "Магнитка" оказалась на голову сильнее. Пикантности нынешней серии придает фигура Даниса Зарипова, который причастен к главным успехам обоих коллективов. В межсезонье он вернулся из Магнитогорска в Казань. Как знать, возможно, и спортивный фарт теперь окажется в форме "барсов" - пока их шансы пройти дальше кажутся предпочтительнее. Но борьба обещает быть упорной.

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
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На Западе все более предсказуемо. СКА и ЦСКА - фавориты не только конференции, но и всего розыгрыша. По составу эти команды намного сильнее всех в КХЛ, и результаты это только подтверждают. Армейские клубы были лучшими по итогам регулярки, да и свои первые серии плей-офф выиграли за явным преимуществом, затратив на них всего по четыре матча.

Теперь СКА встретится с ярославским "Локомотивом", а ЦСКА играет с "Йокеритом" из Хельсинки. Волжане и финны перед встречей с фаворитами дружно говорили, что не собираются сдаваться раньше времени. Возможно, это не дежурные слова - тот же "Локо" год назад выбил из борьбы ЦСКА в примерно схожей ситуации. Далеко не факт, что сенсации будут снова. Но если эти противостояния хотя бы затянутся, для всей КХЛ в плане зрелищности будет только лучше.

Напомним, что серии плей-офф длятся до четырех побед одной из команд. С учетом плотного календаря - из-за Олимпиады КХЛ была остановлена на месяц - график Кубка Гагарина крайне плотный. Соперники сыграют в пятницу и в субботу, воскресенье потратят на переезд и уже в понедельник и вторник продолжат выяснять отношения.

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