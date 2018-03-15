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15.03.2018 22:20
Рубрика: В мире

В Польше из-за возгласа "Слава Украине!" теперь вызывают полицию

Текст: Петр Лихоманов

Дипломатическим казусом ознаменовалось вступление в силу поправок к закону об Институте национальной памяти в Польше. Из-за произнесенного во время дипломатического мероприятия лозунга "Слава Украине!" присутствовавшие там поляки вызвали полицию. О таком случае сообщает издание Dziennik Wschodni.

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Инцидент произошел еще 10 марта во время поминальных мероприятий с участием украинской делегации в селе Сагрынь, что в Люблинском воеводстве на востоке Польши. Группа представителей Украины во главе с действующим послом - небезызвестным экс-главой МИД Андреем Дешицей, прибыла сюда, чтобы почтить память украинцев, погибших в столкновениях с Армией Краевой в 1944 году. В время официальных выступлений на кладбище Сагрыни, первый заместитель председателя Волынского областного совета Александр Пирожик произнес такую тираду: "И поэтому будущие поколения, если отдельные недальновидные политики по обе стороны границы этого не понимают, придут к осознанию того, что для украинцев Бандера - герой, а у поляков - герои другие, только тогда мы будем иметь общее будущее. Слава Украине!" - прокричал Пирожик.

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Один из присутствующих на кладбище поляков воспринял последние слова как героизацию Степана Бандеры, что с 1 марта запрещено принятым в Польше так называемым "антибандеровским законом" - теми самыми поправками к закону об Институте национальной памяти, - и вызвал полицию. К счастью для заместителя Волынского облсовета Пирожика, полицейские просто переписали его паспортные данные, и не применили никаких санкций. Хотя, по закону, за героизацию украинских коллаборационистов - а "Слава Украине! - Героям слава!" является приветствием, принятым в бандеровских бандах, - нарушителям грозит крупный штраф или тюремное заключение до трех лет.

Теперь местная прокуратура, как утверждает Dziennik Wschodni, начала проверку по заявлению бдительного гражданина. И в худшем случае Пирожику может грозить многолетний запрет на въезд в Польшу, как это ранее произошло с директором украинского Института национальной памяти Владимиром Вятровичем, и рядом высокопоставленных адептов украинского нацизма.

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