В Раде назвали украинцев главной угрозой для Порошенко

Власти Украины не примут законопроект об Антикоррупционном суде, поскольку он опасен для президента страны Петра Порошенко. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

По его словам, он голосовал за создание Антикоррупционного суда и хочет, чтобы судьи были действительно независимыми. "Первыми, за кого они возьмутся, будут Порошенко и его окружение. Поэтому на Украине не будет этого суда при нынешнем президенте", - цитирует РИА Новости заявление парламентари.

Депутат также отметил, что главной угрозой для президента являются сами граждане. "Угроза для Порошенко - не Гройсман и не Яценюк. Главная угроза для Порошенко - это украинцы, которые будут гнать его еще до Можайска", - сказал Шуфрич.

Создание Антикоррупционного суда позволит Киеву получить от МВФ очередной транш в рамках четырехлетней программы по оказанию помощи Украине. Соответствующий законопроект ранее был принят Верховной радой в первом чтении. Документ еще должен пройти второе чтение.