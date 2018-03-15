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15.03.2018 21:46
Рубрика: Общество

Оценили по заслугам

Наследие Чаянова актуально и сегодня
Текст: Ольга Прокофьева
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
15 марта в медиацентре "Российской газеты" состоялась международная научно-практическая конференция Вольного экономического общества России и Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова "Научное наследие А.В. Чаянова и современность". 130 лет назад, в 1888 году, родился Александр Чаянов, автор всемирно известных монографий по организации аграрного хозяйства и десятков успешных проектов сельскохозяйственной кооперации.
Почему в 1920-х годах провалилась красивая идея подъема сельского хозяйства

Еще молодым человеком Александр Чаянов принимал активное участие в работе Императорского Вольного экономического общества. Судьба ученого сложилась трагически: тюрьма, ссылка, расстрел. Советской власти его труды не пришлись ко двору. Чаянов был реабилитирован лишь в наши дни, а его научные труды в области земельной и аграрной политики были, наконец, оценены по заслугам экономистами-аграрниками - советские ученые получили доступ к наследию Чаянова лишь в 1987 году.

Актуальности наследия Чаянова сегодня, его вкладу в аграрно-экономическую науку посвятил свое выступление Александр Петриков, ВРИО директора ВИАПИ им. А.А. Никонова, член Президиума ВЭО России, открывший конференцию. Юрий Якутин, вице-президент ВЭО России, и все последующие докладчики отмечали, как велико значение научных трудов Чаянова сегодня: экономисты-аграрники до сих пор используют их при разработке сельскохозяйственной политики.

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