Еще молодым человеком Александр Чаянов принимал активное участие в работе Императорского Вольного экономического общества. Судьба ученого сложилась трагически: тюрьма, ссылка, расстрел. Советской власти его труды не пришлись ко двору. Чаянов был реабилитирован лишь в наши дни, а его научные труды в области земельной и аграрной политики были, наконец, оценены по заслугам экономистами-аграрниками - советские ученые получили доступ к наследию Чаянова лишь в 1987 году.
Актуальности наследия Чаянова сегодня, его вкладу в аграрно-экономическую науку посвятил свое выступление Александр Петриков, ВРИО директора ВИАПИ им. А.А. Никонова, член Президиума ВЭО России, открывший конференцию. Юрий Якутин, вице-президент ВЭО России, и все последующие докладчики отмечали, как велико значение научных трудов Чаянова сегодня: экономисты-аграрники до сих пор используют их при разработке сельскохозяйственной политики.