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15.03.2018 21:52
Рубрика: Экономика

Пересчитали квартплату

Роспотребнадзор вернул россиянам 40 миллионов рублей
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
Услуги ЖКХ и интернет-торговля - две сферы, где, по мнению россиян, их чаще всего обманывают. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.
Защитить деньги, которые россияне тратят на покупки в интернет-магазинах, поможет новый закон. Фото: depositphotos.com Защитить деньги, которые россияне тратят на покупки в интернет-магазинах, поможет новый закон. Фото: depositphotos.com
Защитить деньги, которые россияне тратят на покупки в интернет-магазинах, поможет новый закон. Фото: depositphotos.com

По его данным, более 60 тысяч обращений ежегодно приходит на некачественное или несвоевременное предоставление коммунальных услуг. Это примерно треть всех жалоб в сфере защиты прав потребителей.

Фото: depositphotos.com
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В этом году, как сообщили в Роспотребнадзоре, увеличилось число обращений относительно порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги и соблюдения правил управления многоквартирными домами. В то же время сократилось количество претензий к соблюдению норм технической эксплуатации дома, качеству предоставления коммунальных услуг, а также к раскрытию информации о работе управляющих компаний. Каждая жалоба анализируется, а если дело доходит до суда, юристы ведомства добиваются и перерасчетов платежей, и возмещения причиненного потребителям ущерба. Доля дел, заканчивающихся в пользу потребителей, составляет 85 процентов. В прошлом году удалось вернуть россиянам более 40 миллионов рублей, переплаченных за коммуналку.

Второй по количеству жалоб темой является интернет-торговля. По оценкам экспертов, в прошлом году россияне заказали через Интернет товаров более чем на два триллиона рублей. Как подчеркивает глава Роспотребнадзора Анна Попова, для 42 процентов потребителей недоверие до сих пор является основным препятствием для совершения покупок в Интернете. С 2012 года рынок онлайн-торговли в России вырос в 2,8 раза. И если тогда на нее приходилось 2,7 процента жалоб на сферу розничных продаж, то в 2017 году - уже 8,6 процента.

Доля дел, решенных в пользу потребителей, составляет 85 процентов

По словам Поповой, чаще всего люди недовольны тем, что им или не доставили уже оплаченный товар или он оказался ненадлежащего качества. Очень часто нарушаются сроки доставки товаров, заказанных в Интернете. Зачастую привозят вещи по полной стоимости, хотя люди приобретали их с учетом скидок.

Фото: depositphotos.com
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Самое неприятное, что потребитель, получивший не то, что заказывал, не может найти информацию о продавце, изготовителе или исполнителе. Так, мониторинг крупнейших 700 интернет-магазинов выявил, что каждый седьмой магазин не указал информацию о своем юрлице.

Чтобы защитить права потребителей онлайн-продаж, Роспотребнадзор разработал закон об агрегаторах, который решит три ключевые проблемы: позволит идентифицировать реального продавца, закрепит четкое распределение ответственности продавца и агрегатора, а также облегчит получение достоверной информации о товаре.

Следующим этапом станет создание специализированных электронных сервисов для покупателей, которые будут аккумулировать информацию об участниках рынка, в том числе основные публичные сведения об организациях: дате государственной регистрации, уставном капитале, результатах проверок.

Также можно будет проверить информацию о декларациях и сертификатах соответствия на товары, установить их подлинность через системы отслеживания.

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