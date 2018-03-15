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15.03.2018 21:36
Рубрика: Экономика

Русские снова идут

В России снова начал набирать обороты выездной туризм
Текст: Нина Егоршева
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
Число россиян, отдохнувших за границей, выросло почти на 50 процентов. Это следует из данных Пограничной службы ФСБ России за 2017 год. Наши граждане 14,6 миллиона раз выезжали за пределы России с целью туризма - на 4,7 миллиона раз больше, чем год назад.

Эксперты считают, что нужно еще примерно столько же, чтобы турпоток вернулся к показателям докризисного 2013 года.

До этого три года выезд только снижался. Самым непростым оказался 2015 год, тогда турпоток ушел в минус сразу на треть. Прошлогодний прирост стал возможен благодаря стабилизации курса рубля и возвращению на рынок Турции. Но были и другие популярные направления, большинство из которых также продемонстрировали рост. Охотно россияне посещали ОАЭ, Доминикану, Чехию, Австрию, Нидерланды, Италию, Китай и Вьетнам.

Москва рассчитывает на приезд 23 миллионов туристов благодаря ЧМ по футболу

Снижение потоков из России показали лишь три страны - Болгария, Финляндия и Тунис. Интересно, что Тунис ушел в минус почти на 20 процентов. Но даже с таким падением страна удержалась в ТОП-10.

По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, выездной туризм однозначно ожил. Судя по данным туроператоров и сервисов онлайн-бронирования, рост выездных турпотоков продолжится в 2018 году.

Интернет-поисковик авиабилетов Biletix поделился с "РГ" следующей статистикой: за первые два месяца текущего года количество забронированных авиабилетов из России в страны Евросоюза выросло на 12 процентов по сравнению с январем-февралем 2017 года. При этом средняя стоимость авиабилетов туда-обратно для российских пассажиров выросла незначительно - с 14,4 до 15,7 тысячи рублей.

Рост потока туристов на отдых за границу продолжится и в 2018 году, предполагают эксперты

С начала года самыми популярными направлениями среди самостоятельных путешественников стали Барселона, Рим и Милан. Тогда как по итогам прошлого года лидерство разделили кипрская Ларнака, болгарский Бургас и Прага.

"Наиболее популярными направлениями среди российских туристов являются те города и курорты, куда можно быстро и недорого добраться", - замечает гендиректор Biletix Александр Сизинцев, добавляя, что в последнее время росту популярности европейских направлений также способствует расширение маршрутных карт отечественных и иностранных лоукостеров.

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