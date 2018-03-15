Шерлоку Гномсу и Доктору Ватсону - также глиняным и хрупким - предстоит распутать сложное дело. Узнать, почему гномы исчезают со своих садовых участков и остановить вездесущего Мориарти. Злодей предстает в виде классического английского кекса, изображение которого красуется на всех рекламных плакатах.
Нужно признаться, что известный мультфильм "История игрушек" с выходом нового "Шерлока Гномса", прямо скажем, "отдыхает": нет расхожего образа страшной игрушки, которая не была бы здесь обыграна. Пупс - чудовищный, мишка - изуродованный, Барби - черноволосая и недобрая, и зовут ее Ирэн (читатели Конан Дойла понимают, что Адлер). С кем только не предстоит вступать в схватку Гномсу и Ватсону, а также Гномео и Джульетте - ведь новое дело Холмса напрямую связано с миром глиняных Монтекки и Капулетти (впрочем, ранее враждовавшие кланы здесь живут дружно). Но самые страшные в этом мультфильме - каменные Горгульи, они состоят на службе у зла.
Впрочем, вряд ли современные дети чему-то удивятся. Зато когда придет пора взять в руки книжки, то уже будут знать, кто такой Шерлок, и понимать, что мыслит он нестандартно. Процесс дедуктивного мышления Шерлока Гномса показан с неменьшей изобретательностью, чем в сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем. Да, Шерлок странный и умный. Но и дело у него с двойным подтекстом - такое не сразу отгадаешь. Поймут ли дети такой интеллектуальный кульбит?
Шерлока Гномса озвучивает Джонни Депп: артист, у которого ничего поверхностного не бывает. Правда, в этом Шерлоке вы не найдете черты артиста, знакомые по образам пирата Джека Воробья, Вилли Вонки и даже Шляпника. Но странность, загадочность и высокомерие, присущие всем троим, остаются. Да и взгляд: шоколадные глаза глиняного мастера дедукции только с Деппом ассоциироваться и могут.
В лондонские гномы "затесался", кстати, и Элтон Джон: по крайней мере, персонаж из большой семьи гномов в блестящих розовых очках недвусмысленно о нем напоминает. Грустить по поводу русского дубляжа не стоит: песни не дублированы, а это - главное.
Любовь бесстрашных Гномео и Джульетты подвергнется испытаниям - неменьшим, чем у Шерлока Холмса и Ирэн Адлер. Впрочем, две женщины, если захотят, всегда поймут друг друга, и это поможет выиграть дело. Ближе к финалу сцена с потоками воды у Тауэрского моста напомнит эпизод с водопадом, где состоялась схватка Холмса и Мориарти. Так что когда дети дорастут до того, чтобы прочитать книгу, - им многое покажется в ней смутно знакомым...