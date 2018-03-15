Предыдущий мультфильм про садовых гномов - "Гномео и Джульетта" - привлек внимание не только детей, но и взрослых: и дело не только в отсылках к Шекспиру. Среди продюсеров значился Элтон Джон, а в картине звучали его песни. Роли озвучивали Джеймс Мак-Эвой, Эмили Блант, Оззи Осборн, Майкл Кейн, Мэгги Смит, Патрик Стюарт, другие артисты такого же класса, да и сам режиссер - тогда это был Келли Эсбери. В первом мультфильме, напомним, появлялся сам Шекспир - в виде памятника, миссия которого была напоминать, что не все истории любви хорошо заканчиваются. В "Шерлоке Гномсе" обошлось без сэра Артура Конан Дойла. У историй с Холмсом - как правило, хороший конец. Так что трагедии в итоге не получилось ни в каком смысле. А вот напугать мультфильм может. В этой истории одно неосторожное движение, и каждый гном превращается в груду черепков. Персонажей ожидает переезд из деревенского пригорода в Лондон. И если задачей тех, кто снимал анимационный фильм, было провести экскурсию по городу, - то миссия выполнена. Достопримечательности столицы Великобритании показаны самым неожиданным образом.

Шерлоку Гномсу и Доктору Ватсону - также глиняным и хрупким - предстоит распутать сложное дело. Узнать, почему гномы исчезают со своих садовых участков и остановить вездесущего Мориарти. Злодей предстает в виде классического английского кекса, изображение которого красуется на всех рекламных плакатах.

Нужно признаться, что известный мультфильм "История игрушек" с выходом нового "Шерлока Гномса", прямо скажем, "отдыхает": нет расхожего образа страшной игрушки, которая не была бы здесь обыграна. Пупс - чудовищный, мишка - изуродованный, Барби - черноволосая и недобрая, и зовут ее Ирэн (читатели Конан Дойла понимают, что Адлер). С кем только не предстоит вступать в схватку Гномсу и Ватсону, а также Гномео и Джульетте - ведь новое дело Холмса напрямую связано с миром глиняных Монтекки и Капулетти (впрочем, ранее враждовавшие кланы здесь живут дружно). Но самые страшные в этом мультфильме - каменные Горгульи, они состоят на службе у зла.

Впрочем, вряд ли современные дети чему-то удивятся. Зато когда придет пора взять в руки книжки, то уже будут знать, кто такой Шерлок, и понимать, что мыслит он нестандартно. Процесс дедуктивного мышления Шерлока Гномса показан с неменьшей изобретательностью, чем в сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем. Да, Шерлок странный и умный. Но и дело у него с двойным подтекстом - такое не сразу отгадаешь. Поймут ли дети такой интеллектуальный кульбит?

Шерлока Гномса озвучивает Джонни Депп: артист, у которого ничего поверхностного не бывает. Правда, в этом Шерлоке вы не найдете черты артиста, знакомые по образам пирата Джека Воробья, Вилли Вонки и даже Шляпника. Но странность, загадочность и высокомерие, присущие всем троим, остаются. Да и взгляд: шоколадные глаза глиняного мастера дедукции только с Деппом ассоциироваться и могут.

Нужно признаться, что известный мультфильм "История игрушек" с выходом нового "Шерлока Гномса" "отдыхает"

В лондонские гномы "затесался", кстати, и Элтон Джон: по крайней мере, персонаж из большой семьи гномов в блестящих розовых очках недвусмысленно о нем напоминает. Грустить по поводу русского дубляжа не стоит: песни не дублированы, а это - главное.

Любовь бесстрашных Гномео и Джульетты подвергнется испытаниям - неменьшим, чем у Шерлока Холмса и Ирэн Адлер. Впрочем, две женщины, если захотят, всегда поймут друг друга, и это поможет выиграть дело. Ближе к финалу сцена с потоками воды у Тауэрского моста напомнит эпизод с водопадом, где состоялась схватка Холмса и Мориарти. Так что когда дети дорастут до того, чтобы прочитать книгу, - им многое покажется в ней смутно знакомым...