В США Украину назвали "декларативно прозападной"

Несмотря на лозунг "Украина - это Европа", ставший частью национальной идеологии, и декларируемое стремление стать полноправными членами западного мира, в Вашингтоне эту страну считают "декларативно прозападной", то есть - маскирующейся под полноценное государство. Об этом говорится в докладе американского центра StrategEast под названием "Индекс вестернизации 2018", который представлен в Брюсселе на форуме, организованном немецким Фондом Маршалла.

"Индекс вестернизации" рассчитывался по пяти параметрам: политическому, экономическому, законодательному, культурному, и наконец - стилю жизни. Исследование охватывает 14 стран бывшего СССР, кроме России. Наиболее "прозападной" признана Эстония с 93 баллами из 100 возможных, а самым далеким от западных стандартов оказался Туркменистан - 17,5 баллов. Украина в общем зачете заняла шестое место с 54 баллами, пропустив вперед Молдавию и Грузию.

Впрочем, в докладе интересны не голые цифры, а выводы составителей рейтинга. Так, они поделили все постсоветские страны на четыре группы: "подлинно прозападные", "декларативно прозападные", "прагматики" и "неприступные крепости". К первому типу стран составители отнесли страны Балтии.

"Прагматиками" названы Армения, Киргизия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан - это страны, которые ищут серединную линию в отношениях с Россией и Западом, и преследуют собственную политическую и экономическую выгоду. "Неприступные крепости" - это Туркменистан и Таджикистан, исповедующие изоляционизм и не поддающиеся внешнему влиянию.

Наконец, в группу "декларативно прозападных" записаны Грузия, Молдавия и Украина. Это страны, заявляющие о своей приверженности западным ценностям, но по-прежнему бесконечно далекие от реального соответствия им. И по отношению к официальному Киеву, на весь мир заявляющему об одностороннем вступлении в НАТО, ЕС и "золотой миллиард", эту констатацию вашингтонских исследователей можно сравнить с холодным душем.