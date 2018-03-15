В субботу стартует 23-й тур отечественной Премьер-лиги, последний перед двухнедельной паузой на игры сборных.

В субботу состоятся пять матчей. Еще три перенесены на середину апреля. Это не касается центральной встречи тура, в которой казанский "Рубин" примет столичный "Спартак". К слову, на общедоступных каналах матч не покажут.

Между тем "красно-белые" на данный момент занимают вторую строчку в турнирной таблице и возглавляют группу преследователей лидера чемпионата, московского "Локомотива". Правда, отставание от "железнодорожников" по-прежнему довольно серьезное - восемь очков. Любая осечка может поставить крест на и без того призрачных надеждах "Спартака" на титул.

"Рубин" нынче решает несколько другие задачи. Команда увязла в перестройке, которую запустил главный тренер Курбан Бердыев, и прозябает на восьмом месте. Но это, конечно, вовсе не значит, что "красно-белых" ждет в субботу легкий выезд. Точно также "Спартаку" не стоит обольщаться статистикой, согласно которой "Рубин" для действующего чемпиона в последнее время вроде бы является удобным соперником. В предыдущих семи встречах с подопечными Бердыева в рамках Премьер-лиги "красно-белые" одержали пять побед, правда, все на своем поле. А вот две ничьих были зафиксированы в Казани. Этот результат спартаковцев нынче совершенно не устроит.

Любопытный факт, обеим командам завтра придется обойтись без своих лидеров. Ивелин Попов, перешедший зимой в "Рубин" из "Спартака" на правах аренды, не сможет сыграть против москвичей по условиям заключенного соглашения. В свою очередь, голландский форвард "красно-белых" Квинси Промес не поможет команде по банальным причинам: у него перебор желтых карточек. Еще один фактор, который может оказать ощутимое влияние на игру - состояние газона на "Казань-Арене". Даже Бердыев признал, что оно оставляет желать лучшего.

Где будем смотреть

17 марта, суббота

Матч ТВ

11.00 "СКА-Хабаровск" - "Урал" - прямая трансляция

14.00 "Арсенал" - "Ростов - прямая трансляция

Наш футбол

16.30 "Краснодар" - "Уфа" - прямая трансляция

19.00 "Рубин" - "Спартак" - прямая трансляция

22.05 "Анжи" - "Тосно"