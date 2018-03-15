Вашингтон расширил список санкций в отношении РФ

США объявили о внесении в ограничительные списки по России четырнадцать физических лиц и одну организацию. В том числе, введены санкции против российской компании "Агентство интернет-исследований", сообщает ТАСС. Американская сторона утверждает, что именно это интернет-издание пыталось вмешиваться в президентские выборы 2016 года.

В "черные списки" минфина США попали тринадцать россиян.

Власти США безосновательно выдвигают обвинения против России и не предоставляют никаких доказательств вмешательства Москвы в президентскую кампанию, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если я правильно понимаю, это перечень из тринадцати лиц, которым вменяются действия по вмешательству во внутренние дела США, но конкретные факты, даты, иные сведения, которые могут быть соотнесены с чем-то напоминающим факты, я не увидел", - отметил министр.