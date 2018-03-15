Versace откажется от использования натурального меха

Глава итальянского дома моды Versace Донателла Версаче решила отказаться от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров. Об этом она заявила в интервью журналу 1843.

"Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно", - цитирует РИА Новости слова Версаче.

Ранее аналогичные решения приняли модные бренды Michael Kors и Jimmy Choo. Таким образом, они пополнили список отказавшихся от меха модных домов, куда уже входят Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.