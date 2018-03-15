Владимир Путин призвал молодежь к успеху

Президент посетил форум "Россия - страна возможностей": встретился с победителями и финалистами проектов.

"Вы все показали наилучшие результаты в своих номинациях", - похвалил Владимир Путин.

Один из участников уже стал замминистра энергетики. Павел Сорокин был на встрече с главой государства всего месяц назад как один из победителей "Лидеров России". "Если честно, не думал, что жизнь после этого так сильно изменится", - заметил он.

"И я сказал, что вас пора повышать. И вас повысили", - улыбнулся Путин.

"Чуть-чуть повысился", - сказал собеседник.

"Как - чуть-чуть? Ничего себе. Замминистра стал - чуть-чуть? Амбициозные ребята, это хорошо", - рассмеялся президент.

Студентка Елизавета Литвинцева рассказала о работе над повышением энергоэффективности добычи нефти. "Хорошо, что видишь очень много талантливых людей. Но гранты и разработки оплачены иностранными компаниями, - говорила она. - Здесь человеку нужно дать платформу и возможность коммерциализировать".

"Для нас это тоже очень интересно", - заверил глава государства. "И чем меньше таких разработок будет внедряться в других странах, тем лучше, потому что мы останемся вне конкуренции по добыче и продаже углеводородов", - добавил он.

На встрече с молодежью президент также объявил о важном решении: в Челябинске пройдет саммит ШОС.

Один из молодых предпринимателей рассказал, что производит яблочные чипсы. "Яблоки откуда берешь? Польские покупаешь?" - в шутку спросил Путин. "Пока что мы закупаем на оптовой базе, но будем использовать российские", - заверил бизнесмен.

Один из студентов попросил подписать открытку для больной бабушки. Путин уточнил ее имя-отчество и спросил, не нужна ли помощь. Открытку, конечно же, подписал.

Девушка Дарья из Ейска поделилась идеями бизнес-проектов - вокальная студия для детей и замороженные полуфабрикаты. "На первый взгляд между собой не связаны", - заметил президент и вспомнил, как на встрече с женщинами-предпринимателями накануне 8 Марта одна из них тоже рассказывала, как начинала с нуля. "Воспользовалась поддержкой государства малому и среднему предпринимательству. Мне было приятно услышать, что это все работает и она этим воспользовалась", - сказал глава государства.

Еще одна участница рассказала о проекте по созданию детских образовательных наборов, который она придумала во время конкурса, "заразившись" энергией. "Впечатляет, как происходит такое в хорошем смысле слова заражение своей энергией, своим опытом, - прокомментировал глава государства. - Очень здорово!". "Вы все - надежда нашей страны, вы и такие, как вы", - сказал Путин.

"Вы все -- талантливые, деятельные, интересные, замечательные люди. Вы прошли через испытания различными конкурсами, фестивалями и добились результата. Таких людей у нас в стране очень много: от Калининграда до Камчатки, от Севера -- Мурманска и Архангельска -- до Сочи и до Севастополя, - сказал, выступая на концерте, президент. - Страна заинтересована в успехе каждого из вас. Потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей Родины, России".

"И конечно, я знаю, что многие из вас способны на реализацию всех ваших планов, все, по сути дела, способны. Но для того, чтобы зажечь дополнительный внутренний двигатель в сердце каждого из вас, я все-таки хотел бы каждого из вас и спросить: "А ты сможешь?" - обратился к залу глава государства и услышал дружное: "Да, смогу!".

"Другого ответа в этой аудитории трудно было ожидать, - прокомментировал Путин. - И страна, наша Родина, любимая нами Россия, ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы, все свои начинания, все свои творческие задумки".

"А ты сможешь?" - обратился к залу глава государства и услышал дружное: "Да, смогу!"

"Мы обеспечим ее будущее, и мы сделаем это вместе. Да?" - спросил глава государства. "Да!" - поддержали тысячи участников.